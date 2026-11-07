微软 Edge 浏览器 157 稳定版发布，明确“加速应用启动”仅限 Win11 三个版本

IT之家 11 月 7 日消息，微软昨日（11 月 6 日）更新发布 Microsoft Edge 浏览器 157 稳定版，明确“加速应用启动”新特性适用于 Windows 11 25H2、26H1 和 26H2 版，且 Edge 浏览器需升级 150 等后续版本。

“加速应用启动”新特性主要针对“热启动”（应用已经在后台运行），官方表示在多任务负载较重时，Edge 的启动速度最高可提升 33%，平均提升约 15%，微软还在探索将该机制用于更快打开 PDF 文件。

IT之家附上 Microsoft Edge 浏览器 157 稳定版更新日志内容如下：

宣布将逐步弃用浏览器原生 XSLT 支持。从 Edge 157 起，预览渠道将默认禁用该功能；稳定渠道则从 Edge 159 起默认禁用。临时策略和源试用（Origin Trial）提供的例外支持计划于 Edge 176 结束。

停用旧版直接调用 WAM 的登录实现，改用 OneAuth，并在 Edge 157 中完成迁移。部分用户可能需要重新登录。

新增 Apple 账户登录支持。除 Microsoft 账户外，用户现在也可以使用 Apple 账户登录 Edge。

升级 Copilot 新标签页，整合搜索与聊天输入框，并提供建议操作和精选工作内容。

更新 Copilot 侧边栏，简化界面、焕新图标，并引入 Copilot Voice（语音）和 Vision（视觉）等功能。

移除“淡化非活动标签页”功能及其相关设置。

改进标签页悬停卡片，更清晰地展示内存使用情况，以及非活动标签页被释放后节省的内存。

为受管理设备新增可选择启用的设置，用于控制 Edge 是否随 Windows 启动而自动运行。

修复了部分用户在启用辅助功能后，与特定 Web 应用交互时浏览器长时间无响应的问题。

新增多项企业策略，涵盖云管理注册、Blueprint GWA 可用性、组件更新和代理 HTTP 身份验证。