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微软 Edge 浏览器 157 稳定版发布，明确“加速应用启动”仅限 Win11 三个版本

2026/11/7 11:57:02 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 7 日消息，微软昨日（11 月 6 日）更新发布 Microsoft Edge 浏览器 157 稳定版，明确“加速应用启动”新特性适用于 Windows 11 25H2、26H1 和 26H2 版，且 Edge 浏览器需升级 150 等后续版本。

“加速应用启动”新特性主要针对“热启动”（应用已经在后台运行），官方表示在多任务负载较重时，Edge 的启动速度最高可提升 33%，平均提升约 15%，微软还在探索将该机制用于更快打开 PDF 文件。

IT之家附上 Microsoft Edge 浏览器 157 稳定版更新日志内容如下：

  • 宣布将逐步弃用浏览器原生 XSLT 支持。从 Edge 157 起，预览渠道将默认禁用该功能；稳定渠道则从 Edge 159 起默认禁用。临时策略和源试用（Origin Trial）提供的例外支持计划于 Edge 176 结束。

  • 停用旧版直接调用 WAM 的登录实现，改用 OneAuth，并在 Edge 157 中完成迁移。部分用户可能需要重新登录。

  • 新增 Apple 账户登录支持。除 Microsoft 账户外，用户现在也可以使用 Apple 账户登录 Edge。

  • 升级 Copilot 新标签页，整合搜索与聊天输入框，并提供建议操作和精选工作内容。

  • 更新 Copilot 侧边栏，简化界面、焕新图标，并引入 Copilot Voice（语音）和 Vision（视觉）等功能。

  • 移除“淡化非活动标签页”功能及其相关设置。

  • 改进标签页悬停卡片，更清晰地展示内存使用情况，以及非活动标签页被释放后节省的内存。

  • 为受管理设备新增可选择启用的设置，用于控制 Edge 是否随 Windows 启动而自动运行。

  • 修复了部分用户在启用辅助功能后，与特定 Web 应用交互时浏览器长时间无响应的问题。

  • 新增多项企业策略，涵盖云管理注册、Blueprint GWA 可用性、组件更新和代理 HTTP 身份验证。

  • 弃用 BackForwardCacheForWebSocketsAllowed 策略。

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关键词：Edge微软浏览器

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