襄阳 125 台公交退役电池卖出“资产价”：近 300 万元成交溢价 119.49%

IT之家 11 月 7 日消息，湖北碳排放权交易中心 11 月 5 日宣布，襄阳公交集团第二批废旧动力电池处置项目在长江生态环境权益交易平台完成竞价。

这批来自 125 台退役新能源公交车的电池，评估单价为 6310.05 元 / 吨，挂牌后吸引多家具备资源化回收资质的企业参与，经 22 轮加价，最终以 13850 元 / 吨成交，溢价率 119.49%，总价接近 300 万元。

退役动力电池的残值基础来自材料构成。公交车用动力电池以磷酸铁锂为主，襄阳公交此前采购的纯电动公交车动力电池材料类型即为磷酸铁锂。磷酸铁锂电池的回收价值主要取决于锂的提取经济性。2026 年电池级碳酸锂价格在 13.8 万至 20 万元 / 吨区间宽幅震荡，5 月冲至约 20 万元后回落，7 月探底后反弹至 15.5 万至 16 万元附近。

2026 年 7 月，湖北黄石公交集团的退役动力电池在同一平台交易，同样实现了 106% 的溢价。这两个案例表明：国内首批规模化投放的新能源公交车正集中进入 5 至 8 年的电池生命周期终点。机构预测 2026 年国内动力电池理论退役量将首次突破百万吨，至 2030 年回收产业整体市场规模有望迈向千亿元。

湖北在这一方向上的布局已延伸至产业链下游。宜昌依托邦普循环形成年处理 15 万吨废旧电池的全链条能力，荆门格林美年消纳全国约 10% 的退役锂电池，2026 年前三季度回收拆解量超过 5 万吨，襄阳本地则有碧拓的磷酸铁锂前驱体回收产线。长江生态环境权益交易平台自 2025 年 10 月上线以来，固废板块累计成交 366 笔、41.19 万吨，废旧动力电池是其中加速集聚的品类之一。