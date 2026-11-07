部分用户反馈 YouTube 等应用不兼容苹果 iOS 27 外接 HDMI 播放，锁屏即中断输出

IT之家 11 月 7 日消息，科技媒体 GSMArena 今天（11 月 7 日）发布博文，报道称多名 iPhone 用户反馈升级 iOS 27 以及后续版本后，通过 HDMI 连接外部显示设备播放视频时，一旦锁屏，外接设备上的播放就会中断。

该媒体指出在此前版本中，用户关闭手机屏幕后，仍可继续在外接屏幕上观看视频。该媒体测试表示该问题并非影响所有应用，目前已确认 YouTube 和 Netflix 会复现该问题，而 VLC 播放器在锁屏后仍能正常输出视频。

该媒体推测认为问题可能与系统的权限机制调整有关。据报道，iOS 27 要求应用显式注册某些外部显示视频会话，而此前相关权限由系统自动提供。

临时应对方式是让 iPhone 始终保持解锁，并调低屏幕亮度以减少耗电。不过，手机持续亮屏也带来误触风险，尤其会影响连接 AR 眼镜观看视频的使用体验。

报道指出相关反馈最早随 iOS 27 于 9 月发布时出现，截至报道发布，iOS 27.2 似乎仍未解决问题。由于不同应用表现不一，目前尚不能将其概括为所有 iPhone 或所有 HDMI 视频输出场景均受影响，也没有明确的统一修复时间表。IT之家附上相关截图如下：