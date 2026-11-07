通用汽车新专利：不用踩踏板，车辆在直线加速赛中能自动弹射起步

IT之家 11 月 7 日消息，通用汽车获得了一项自动弹射起步技术专利，车辆只需通过摄像头识别直线加速赛赛道上的“圣诞树”起跑灯，就能预测绿灯亮起的时间，并在驾驶员不踩踏板的情况下自动起步。

该专利于 11 月 3 日获批，美国专利号为 12780203。系统通过摄像头监测起跑灯，再由软件识别灯光变化顺序，并自动控制起步时的制动、动力输出和油门。

据外媒 Road & Track 报道，这项专利名为《用于协调赛车弹射起步控制的方法及系统》，最早于 2025 年 1 月申请，2026 年 7 月公开，本周正式获批。系统会利用车载摄像头识别赛道上的“圣诞树”起跑灯，实时监测各盏信号灯的变化。

车辆停在起跑位置后，系统无需等到绿灯亮起，就能提前做好准备。驾驶员松开踏板，系统便会自动保持制动压力，并预先建立起步所需的驱动扭矩。整个等待和判断起步时机的过程都由车辆完成，驾驶员不必一直踩住踏板。

报道认为，这项专利有望开启直线加速赛“一键起步”的时代，改变业余车手的起跑方式。

通用汽车此前也曾尝试将驾驶员操作交给自动控制系统。公司还申请过主动空气动力学控制和摄像头远程升级技术专利，试图让软件接管过去完全依赖硬件或驾驶员完成的工作。

该系统能够区分两种不同的起跑灯模式。第一种是 Pro Tree 模式，三盏黄灯同时亮起，0.4 秒后切换为绿灯。这种起跑方式更考验车手的即时反应，而非提前预判起步时机的能力。

另一种是 Sportsman Tree 模式，三盏黄灯依次亮起，每盏间隔 0.5 秒，最后才是绿灯。通用汽车的系统能够辨别两种模式，并据此调整自动起步的时间。

IT之家获悉，两种模式对车手的技术要求不同。如果系统误判，车辆就可能抢跑，或者错过最佳起步时机。不过，专利没有交代摄像头如何在光线较差的环境下，或面对陌生赛道时准确识别起跑灯模式。