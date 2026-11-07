中国科普作家协会发布 2026 年度十大科普热词，AI 相关占据七席

IT之家 11 月 7 日消息，中国科普作家协会今天（7 日）发布了 2026 年度十大科普热词，人工智能相关占据七席，包括“人工智能 +”“人机协同”“脑机接口”“智能体”“人形机器人”“词元”“具身智能”，另三大科普热词分别是“科学玩具”“科技伦理”“健康管理”。

根据介绍，人工智能相关词汇成为本年度热词的重要组成部分。“人工智能 +”“智能体”“词元”等，反映人工智能加快融入生产生活带来的新知识需求；“脑机接口”“人形机器人”“具身智能”等，为公众理解前沿技术的原理、进展与应用场景提供了切入点。

与此同时，“科学玩具”体现科普作品形态的拓展，“人机协同”反映人工智能参与下科普创作的方式变化，“科技伦理”强调技术应用中的责任与价值判断，“健康管理”回应公众对健康知识与科学生活方式的需求。

IT之家附上 2026 年度十大科普热词详细信息如下：

NO.01：人工智能 +

以人工智能为核心驱动力，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合发展，促进生产方式、服务模式和生活方式创新。2025 年，国务院印发《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》，对六大重点行动作出系统部署。2026 年，“人工智能 +”持续深化拓展，在推动技术创新的同时，进一步强调人工智能的规模化应用与实际成效，也对公众理解人工智能、掌握应用方法和识别相关风险提出了新的要求。

NO.02：科学玩具

依据科学技术原理设计，将科学技术知识、原理或方法融入玩乐体验，通过玩耍、观察、实验、测量、建构等一种或多种方式，引导使用者认识相关科学知识、原理或方法，兼具娱乐性和科技教育属性的玩具产品。兼具科学性、趣味性与审美价值，适用于全年龄段群体。2026 年 5 月，中国科普作家协会科学玩具专业委员会成立，推动科学玩具研发、标准建设和产业交流。科学玩具拓展了科普作品的表现形态，也为人们在日常生活中接触科学、体验探究提供了新的载体。

NO.03：人机协同

人类与智能系统通过分工合作、交互反馈和优势互补，共同完成任务的工作方式。人类发挥目标设定、情境理解、价值判断和创造性思考等优势，智能系统提供信息处理、内容生成和自动化执行等支持，协同效果取决于任务分配、过程监督和结果校验。在科普创作中，人机协同可贯穿资料整理、内容构思和多形态表达等环节，同时要求创作者承担科学判断与质量把关责任。

NO.04：脑机接口

在脑与外部设备之间建立直接信息通道，实现脑活动信息与机器指令转换和交互的技术。它不依赖肌肉和外周神经，通过采集、处理和解码脑信号，支持交流沟通、设备控制或康复训练等任务，主要技术路径有侵入式、半侵入式和非侵入式。2026 年，《政府工作报告》将脑机接口列入培育发展的未来产业。作为生命科学与信息科学交叉融合的前沿领域，脑机接口为功能辅助和康复带来新的可能，其实际能力与适用条件仍需持续验证，脑数据隐私保护和应用伦理边界也需进一步明确。

NO.05：智能体

能够感知环境，并利用工具采取行动，以实现特定目标的智能系统。随着大模型技术发展，基于大模型的智能体可以结合任务规划、工具调用和执行反馈，连续完成信息检索、数据处理和流程操作等多步骤任务，具备自主性、交互性、反应性和适应性，是人工智能从被动问答走向自主行动的重要形态。2026 年，《政府工作报告》首次提出“促进新一代智能终端和智能体加快推广”，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出鼓励智能体等技术创新。智能体为知识服务和科普互动提供了新的实现路径。

NO.06：人形机器人

一类在外观结构和运动方式上尽量接近人类、能够模仿人类行为的机器人，通常具有与人类相似的躯干、四肢等身体结构。2026 年，北京亦庄继续举办人形机器人半程马拉松比赛，通过复杂赛道中的连续运行，进一步展示和检验了人形机器人的运动控制、环境适应与系统协同能力。从赛场展示到生产生活应用，人形机器人的发展为公众了解机械设计、运动控制和人工智能等技术及其融合应用提供了窗口，也推动社会更加关注其实际能力与应用条件。

NO.07：科技伦理

科技活动中处理人与人、人与社会、人与自然关系应当遵循的价值理念和行为规范，是促进科技事业健康发展、推动科技进步造福社会的重要保障。它贯穿于科学研究、技术研发、成果应用的全过程，强调增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明，防范技术滥用带来的危害。2026 年，工业和信息化部等十部门印发《人工智能科技伦理审查与服务办法（试行）》，进一步细化人工智能领域的伦理治理办法，并明确要开展宣传教育、鼓励公众参与。科技伦理日益成为连接技术发展与社会讨论的重要议题，也拓展了科普的内容和责任。

NO.08：健康管理

以现代健康概念和中医“治未病”思想为指导，对个体或群体的健康状况及危险因素进行全面检测、评估、干预与连续跟踪的医学服务过程。强调预防为主，贯穿全生命周期，通过以合理膳食、科学运动、戒烟限酒等为基础的生活方式干预，以及慢性病危险因素管理，维护和改善健康。2026 年，国务院印发《国民健康“十五五”规划》，提出“推动人民群众更加注重主动健康”，加快形成有利于健康的生产生活方式，提升基层防病治病和健康管理能力。健康管理也对健康科普提出了要求，需要普及健康知识、提升健康素养，帮助公众将科学认知转化为日常健康行为。

NO.09：词元

大模型处理和生成信息的基本单元。在文本处理场景中，一个词元可对应一个字、一个词、词的片段或标点符号，具体切分规则取决于模型采用的编码方式。在模型服务中，词元数量也是衡量输入输出规模、统计服务用量和计算费用的重要依据。2026 年 3 月，全国科学技术名词审定委员会优先推荐“词元”作为 token 在人工智能领域的中文名称，面向全社会发布试用。随着大模型应用普及，这一专业术语逐步进入公众视野，为理解模型运行机理、使用成本与能力边界提供基础概念。

NO.10：具身智能