国家广电总局：到 2030 年，广电视听行业人工智能渗透率达到 95% 及以上

IT之家 11 月 6 日消息，国家广电总局今年 10 月印发《广播电视和网络视听“十五五”规划》（以下简称《规划》），提出到 2030 年，广电视听改革创新取得重大突破，广电媒体全面挺进互联网主战场，广电视听有力服务经济社会发展，形成广播电视和网络视听统筹发展新格局。到 2035 年，广电视听数智化转型、高质量发展取得决定性进展，为建成文化强国提供有力支撑。

《规划》提出，到 2030 年，广电视听行业人工智能渗透率达到 95% 及以上、新型终端应用数量突破 1.5 亿。

《规划》提到，以传播为翼，贯通各类渠道和宣推机制，建立大小屏相互赋能、长短视频相互协同的传播体系。丰富电视大屏内容供给，加强台网同播、多台联播，大幅提升同播剧数量，推动优秀网络视听节目进电视播出，办好“剧好看”大屏点播专区，实现优质内容全媒体触达。

需要注意的是，广电视听行业人工智能渗透率达到 95% 及以上的目标，并非指观众看到的 95% 及以上都是 AI 内容。《规划》提到，要求推进各类视听语料汇聚，加强智算基础设施布局建设和协同调度。构建行业级共性技术服务能力，强化数据、算力、模型高效供给。打造行业垂类大模型与智能体，深化人工智能在内容、网络、服务、安全、监管等各领域各环节创新应用，以典型应用场景为牵引，创新业态模式。

据新华社报道，11 月 5 日，国家广播电视总局相关负责人在京重申，关于真人微短剧与 AI 微短剧的关系，总局的态度十分明确：扶持真人剧，规范 AI 剧。

IT之家注意到，广电总局今年 9 月公布数据，全国微短剧用户已超 8 亿，2025 年市场规模突破千亿元。今年前 8 个月，上线微短剧 43 万部，是去年全年的 13 倍，其中 AI 剧占比超九成，主要是人工智能技术在微短剧创作中得以广泛应用。AI 技术为微短剧降本增效、创新表达打开了新空间，同时也带来权益保护、内容质量等新挑战。