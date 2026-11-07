比尔 · 盖茨谈“亿万富翁税”：贫富差距不能指望靠“慈善捐赠”解决

IT之家 11 月 7 日消息，据《财富》杂志 6 日报道，微软联合创始人比尔 · 盖茨认为，向富豪征收类似加州“亿万富翁税”的税款，或许是 AI 时代最合适的办法。

AI 及周边产业的企业创始人财富大幅增长，持有这些公司股份的家庭也有望获得可观的投资回报。财富不断积累，也让贫富差距问题更加突出。尤其值得关注的是，AI 会否加剧当前的 K 型经济分化，即高收入和低收入群体在经济状况及未来发展前景上的差距不断扩大。

盖茨指出，不能指望富豪靠慈善捐赠解决贫富差距问题。政府应当按照财富水平实行累进征税，再由个人决定从收入中拿出多少钱用于慈善事业。“解决不平等问题，首要责任始终在政府。慈善捐赠毕竟是自愿的，不能指望慈善事业充当社会保障网。”

去年年初，盖茨决定把约 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,686.11 亿元人民币）捐给自己创办的盖茨基金会，条件是基金会必须在未来 20 年内花完这笔钱。当时，盖茨称这笔钱是他的“几乎所有财富”。但即便是如此庞大的捐赠，也难以抵消 AI 可能加剧的贫富差距。

美联储数据显示，美国最富有的 1% 人群持有全国过半数的股票资产，因此，无论是今年还是未来的股市收益，都会更多地流向这些富豪。

盖茨进一步指出：“因此，AI 时代必须改革税制，包括对拥有巨额财富的人和亿万富翁征税。至于缴纳这些新税之后剩下的财富，我认为有一群很有远见的人值得关注。他们年纪轻轻就开始思考，无论是在美国国内还是为了全球公益，‘我怎样才能发挥最大的作用？’‘我们怎样才能配合政府现有的援助工作？’”

而在今年 8 月，盖茨曾发表文章写道：“企业雇用员工，需要根据员工的工资缴税；但购买机器人，通常可以立即将购置费用计入经营支出，在税前扣除。这样的税制实际上在鼓励企业用机器取代人力。”因此，盖茨提出对 AI 模型消耗的词元以及机器人征税。