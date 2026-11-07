马斯克“御用”律师斯皮罗：AI 有望让案件尽快和解或直接走上法庭

IT之家 11 月 7 日消息，据《商业内幕》今天（7 日）凌晨报道，马斯克经常聘请的知名律师、昆鹰律师事务所纽约办公室合伙人亚历克斯 · 斯皮罗认为，AI 有望大幅精简法律行业的冗余诉讼程序，让更多案件迅速和解，或直接走上法庭。

斯皮罗指出，AI 工具可以帮助律师更快判断一起案件是否值得打官司。“我认为，AI 能省去许多工作中不必要的环节，连我的工作也不例外。省掉这些环节，就能更快查清事实、梳理信息。有了这些信息，我们就能尽早判断，案件究竟应该和解，还是坚持打到底。”

斯皮罗曾为演员亚历克 · 鲍德温、说唱歌手 Jay-Z、新英格兰爱国者队老板罗伯特 · 克拉夫特，以及前纽约市长埃里克 · 亚当斯担任代理律师。

他认为，AI 有望减少案件长期陷入诉讼、耗费大量时间和金钱的情况，“或许大量繁琐的中间程序都会被省掉，案件要么尽快和解，要么直接打到法庭上，不必再经历那么多毫无意义、在和解与开庭之间反复拉扯的诉讼程序。”

AI 还有望让更多案件进入庭审，因为律师可以更快分析案情，判断哪些案件值得继续争取。“说不定开庭审理的案件反而会更多。因为大家可以说：‘好，我们刚刚分析了 10 起案件，9 起应该和解，剩下 1 起不能和解，必须打到底。’这样就不会那么顾虑重重。有些公司明明认为‘这 3 起案件得打到法庭上’，最后却因为太害怕风险而选择妥协。”

不过，斯皮罗强调，AI 不会改变他的诉讼策略。“20 年来，我打官司的方式，以及在陪审团面前陈述的方式都没变。有些辩论技巧管用，有些就是不管用。陪审员也不会因为 AI 而改变。所以，我还是会用原来的方式和他们交流。变化的只是为我搜集资料、供我整理成辩论观点的人可能不需要那么多了，或者有了技术工具，他们获取信息的过程可以更加简单直接，工作也能完成得更快、更高效。”

当被问到 AI 会不会让客户过分相信自己的法律判断时，斯皮罗打趣说，这种情况他再熟悉不过了：“我代理的客户几乎个个都觉得自己更懂法律。这正是我的专长。”