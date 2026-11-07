调节精度超 99.5％：我国单体最大功率飞轮储能项目正式投运

IT之家 11 月 7 日消息，据科技日报今日报道，我国单体最大功率飞轮储能项目昨日在华能兰州热电公司并网运行，标志着我国在火电基地飞轮储能快速调频技术领域取得重要突破。

据介绍，飞轮储能依靠高速运转的转子实现电能存储。电力充裕时，电能驱动转子高速旋转，将电能转化为转动动能加以储存；电网需要供电时，高速运转的转子再将动能重新转换为电能向外输送。它可快速完成充电、放电，保障电网平稳运行，具备转换效率高、适应性强、设备使用寿命长等优势。

此次并网运行的飞轮储能项目创新采用“5 兆瓦大功率飞轮 +0.5 兆瓦惯量飞轮”协同模式。区别于传统单飞轮模式，双飞轮协同运行可实现优势互补、分级响应。

5 兆瓦大飞轮可有效应对电网大频差波动，0.5 兆瓦小飞轮负责稳定日常小幅度的电网频率波动。搭载双飞轮储能的火电机组响应电网调频的时间可小于 100 毫秒，调节精度超 99.5％，可在更为复杂情况下有效提升机组调频性能，快速支撑电网频率稳定。

IT之家查询获悉，此次投运的 5 兆瓦飞轮为目前国内单体最大功率飞轮，调节速率可达到 5 兆瓦 / 秒，储电量可达 1250 千瓦时，充放电效率达 85% 以上，循环寿命可达千万次。该项目由华能甘肃公司牵头组织，西安热工院负责技术研发。投运后将为西北地区电网安全稳定运行提供技术支撑。