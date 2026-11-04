光束汽车召回超 700 辆纯电 MINI：内后视镜存在脱落风险

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，光束汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
召回编号 S2026M0113V：
召回 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 4 月 23 日期间生产的部分国产 MINI ACEMAN 纯电动汽车，共计 39 辆；
召回 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 10 日期间生产的部分国产 MINI JCW 纯电动汽车，共计 42 辆；
召回 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 23 日期间生产的部分国产 MINI COOPER 纯电动汽车，共计 633 辆。
本次召回范围内的部分车辆，由于制造问题，可能导致内后视镜安装支架与风窗玻璃之间粘合不良，造成内后视镜松动，影响驾驶员视线。极端情况下，内后视镜可能脱落，增加车内人员受伤的风险，存在安全隐患。
光束汽车有限公司将委托宝马（中国）汽车贸易有限公司为召回范围内的车辆更换风窗玻璃总成，以消除安全隐患。
本次召回活动是对 2026 年 7 月 24 日发布的《光束汽车有限公司召回部分 MINI 纯电动汽车》召回的召回措施进行变更，并扩大召回范围。
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