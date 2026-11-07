个性化推荐机制被欧盟初步判定违反《数字服务法》，TikTok 否认相关指控称调查结果失实

IT之家 11 月 7 日消息，据美联社报道，欧盟初步调查结果显示，TikTok 违反了其《数字服务法》，称其算法向用户不间断推荐个性化视频流，其中包含欧盟认为可能损害心理健康与身材形象的内容。

欧盟委员会于当地时间周五表示，TikTok 必须更改其“为你推荐”（For You）信息流的算法设计，让用户在拒绝接收特定内容时拥有更多自主控制权。

监管机构表示，该平台未能评估其推荐机制如何诱使用户陷入危害身心健康的“兔子洞效应”（rabbit holes）。即便某些视频容易诱发负面心理反应（例如有关节食减肥或心理困境的内容），算法仍会基于用户此前的浏览与点赞记录持续推送同类片段。

TikTok 坚决否认相关指控，称欧盟委员会的调查结果“从根本上失实，歪曲了我们平台的架构以及我们对用户安全的承诺”。

TikTok 在声明中表示：“我们在保护社区方面拥有良好的记录，同时为用户提供直观、直接的内容体验控制权。”

IT之家获悉，在欧盟委员会作出最终裁定前，TikTok 仍有权提交申辩；若最终违规裁定成立，平台可能面临最高相当于其全球年营收总额 6% 的巨额罚款。

尽管 TikTok 已引入了包括“不感兴趣”按键在内的部分功能以缓解“兔子洞效应”，但欧盟委员会认为，这些工具在降低有害内容推荐频次方面收效甚微。

欧洲监管机构要求 TikTok 对“为你推荐”机制做出整改，其中包括：提高平台用户“显式偏好”的推荐权重、不再将观看时长作为核心推荐指标，以及提升用户控制工具的易用性。

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