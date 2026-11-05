欧盟拟放宽 2035 年汽车减排目标，燃油车禁售政策进一步松动

IT之家 11 月 5 日消息，当地时间周三（4 日），欧洲议会（欧盟监督、咨询和立法机构）环境委员会表决通过了一项立法提案，拟修订新乘用车和轻型商用车的二氧化碳（CO₂）减排目标，并对欧盟境内生产的清洁能源汽车提供激励措施。

该法规草案以 48 票赞成、30 票反对、2 票弃权获得通过，是推动欧洲汽车行业兼具清洁化与竞争力的更广泛一揽子方案的一部分。

欧洲议会预计将于 2026 年 12 月的全体会议上进行表决，以正式确立与欧盟各成员国政府展开最终立法谈判的授权。

在乘用车方面，欧洲议会议员拟将 2035 年新车车队平均 CO₂ 减排目标由 100% 下调至 87.5%。车企可通过使用欧盟本土生产的低碳钢所产生的碳信用积分（抵扣上限为 2021 年欧盟车队基准目标的 7.5%）来补偿排放量，从而达成等同于 95% 的综合减排目标。

在厢式货车方面，议员建议将 2030 年的减排目标设定为 35%（IT之家注：欧盟委员会原案为 40%，现行法规为 50%）；2035 年的减排目标则由 100% 降至 80%（在此情况下同样适用低碳钢额度抵扣，上限为 7.5%）。

据悉，这一举措比欧盟委员会此前提出的方案更加宽松。欧盟原本计划从 2035 年起停止销售新的燃油车，但在汽车产业的压力下，欧盟委员会于去年年底提出放宽汽车减排目标，将二氧化碳排放量削减比例从 100% 下调至 90%，即不再要求新车全部实现零排放，允许车企通过低碳钢材、可持续燃料等抵扣方式，保留一定的燃油车和插混车型销售空间。

此次投票意味着欧盟正在偏离原定计划，即从 2035 年起实际上停止销售新的燃油汽车。这一计划此前曾得到多个欧盟成员国及电动汽车行业游说团体的支持。

相关阅读：