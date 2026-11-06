欧盟：判断欧洲多起航空威胁事件是否关联为时尚早，各国相关部门仍在开展调查

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，针对欧洲多架客机遭炸弹威胁事件，欧盟委员会 5 日表示，目前就已报告的事件是否存在关联作出结论为时尚早，各国相关部门仍在开展调查。

图源：Pixabay

欧盟委员会负责可持续交通和旅游的委员齐齐科斯塔斯当天在爱尔兰首都都柏林举行的新闻发布会上作出相同表态，他称，欧盟已启动航空安保信息共享机制，目前就这些事件是否存在关联作出结论为时尚早，也尚无信息可以判断这些事件是否涉及网络攻击。

齐齐科斯塔斯表示，任何针对平民的威胁都不可接受，保障民众安全始终是优先事项。欧盟正密切关注事态发展，并与受影响成员国保持联系。他当天已与欧盟航空安全局联系，讨论近期事件可能对航空安全造成的影响。

他说，评估安全威胁、调查事件以及实施适当航空安保措施，主要由相关国家主管部门负责。目前，各国相关调查仍在进行。

据IT之家昨晚援引央视新闻报道，当天欧洲多架客机遭炸弹威胁，涉及一架从爱尔兰都柏林飞往意大利罗马的航班、一架从芬兰赫尔辛基飞往罗马的航班、三架飞往保加利亚索非亚的航班、两架从意大利米兰飞往罗马的航班，其中部分客机已安全降落。

针对欧洲客机遭炸弹威胁事件，欧盟航空安全局称，将持续关注相关事态发展，识别并评估此类安全威胁可能对飞行安全造成的影响。欧洲警察署副发言人克莱尔 · 乔治当天表示，如相关威胁涉及严重有组织犯罪或恐怖主义，该组织随时准备应各国主管部门请求提供支持。

相关阅读：