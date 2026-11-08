马斯克：特斯拉将增加 Cybertruck 生产班次，以在明年产线拆除前清订单

IT之家 11 月 8 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）当地时间周六表示，为了在明年拆除生产线、转而扩大 Cybercab 产能之前完成现有 Cybertruck 订单，特斯拉将为 Cybertruck 增加一个额外生产班次。

马斯克在社交平台 X 上发文称：“目前 Cybertruck 的积压订单量远超特斯拉在明年 6 月至 7 月左右拆除生产线、为 Cybercab 扩产之前所能完成的数量。”

他补充说：“我们将增加一个额外班次，尽可能确保按时完成所有订单。”

IT之家注意到，就在马斯克发表上述言论的前一天，他曾表示，特斯拉计划明年逐步结束得克萨斯州工厂的 Cybertruck 生产，将相关资源转向 Cybercab，后者是一款双座无人驾驶出租车，也是马斯克实现特斯拉自动驾驶汽车战略的核心产品之一。

Cybercab 是马斯克推动特斯拉从传统汽车制造商转型为人工智能和机器人公司的关键布局之一。

Cybertruck 于 2023 年底开始交付客户，但其市场表现一直未能达到马斯克早期的预期。凯利蓝皮书（Kelley Blue Book）的数据显示，Cybertruck 去年的美国销量约为 2 万辆，远低于 2024 年近 3.9 万辆的水平，也与马斯克最初预测的年销量 25 万辆相去甚远。

此外，这款采用不锈钢车身的电动皮卡自上市以来，多次遭遇召回，并持续面临质量方面的质疑。其颇具争议的独特设计也限制了海外市场的拓展空间，包括欧洲市场。