庆祝《霍格沃茨之遗》上线 DLSS 5，英伟达推出定制版 RTX 5090 显卡抽奖活动

IT之家 11 月 8 日消息，为庆祝 DLSS 5 于 11 月 5 日登陆《霍格沃茨之遗》，英伟达正在举办抽奖活动，送出一张采用《霍格沃茨之遗》定制主题外观的 GeForce RTX 5090 Founders Edition 显卡。

参与者需要在英伟达 GeForce 官方 X、Instagram、Facebook 或 TikTok 账号中找到对应的抽奖帖，并在评论区留下话题标签 #RTXON。每人最多只能参与一次，四个平台的参与次数合并计算。

活动将持续至太平洋时间 11 月 12 日晚 11:59，并计划于 11 月 13 日左右随机抽出一名获奖者。英伟达为奖品估值 2,599 美元（IT之家注：现汇率约合 17,377 元人民币），其中显卡价值 1,999 美元（现汇率约合 13,366 元人民币），定制外观贴膜价值 600 美元（现汇率约合 4,012 元人民币）。

参与者必须年满 18 周岁，并居住在符合条件的国家或地区，名单包括美国、英国、加拿大（魁北克省除外）、德国、法国、日本、韩国和中国台湾等。参与活动无需购买任何商品。

需要注意的是，1,999 美元（现汇率约合 13,366 元人民币）是英伟达为 RTX 5090 设定的官方建议零售价（MSRP），但目前实际零售价格要高得多。TechSpot 在 10 月进行的调查显示，RTX 5090 的全球标准化售价已达到 7,240 美元（现汇率约合 48,407 元人民币），而美国市场目前有现货的最便宜型号售价也高达 9,400 美元（现汇率约合 62,849 元人民币）。

与此同时，RTX 5090 的供应一直极为紧张。上个月有报道称，英伟达已停止向 RTX 5090 分配 GB202 GPU 芯片。对此，英伟达个人计算业务高级副总裁杰夫 · 费舍尔（Jeff Fisher）回应称，RTX 5090 并未停产，但承认目前显卡供应受到限制。

此前，英伟达也曾针对《战地 6》和《007 初露锋芒》等游戏，推出过类似的定制外观 RTX 5090 抽奖活动。

考虑到目前 RTX 5090 的实际售价已达到官方建议零售价的数倍，且市场供应极其有限，这类抽奖活动似乎成了许多玩家目前获得 RTX 5090 的少数现实机会之一。