英国监管施压：Snapchat 未成年人找好友功能在该国默认关闭

IT之家 11 月 8 日消息，英国通信管理局（Ofcom）表示，Snapchat 正开始在英国推出一项调整：将面向未满 18 岁用户的“查找好友”（Find Friends）功能默认设置为关闭。

这项功能是 Snap 推出的好友推荐工具，会根据用户的年龄、所在地，以及现有好友和关注者等信息，帮助用户更轻松地添加好友。

Snap 表示，“查找好友”功能旨在帮助用户建立“亲密且值得信赖的现实生活联系”，同时将用户安全放在首位。不过，Ofcom 此前曾指责该平台在保护未成年人方面做得不够。

Ofcom 网络安全部门负责人奥利弗 · 格里菲斯（Oliver Griffiths）在一份新闻稿中表示：“考虑到 Snapchat 在英国儿童群体中的广泛使用，这是一项重要且值得欢迎的儿童网络安全改进。”

他同时指出，这项调整早就应该实施。Ofcom 将监督 Snap，确保公司在本月内完成这项关键安全措施的全面部署。

格里菲斯还透露，Snap 将在今年年底前增加“高度有效的年龄验证措施”。他警告称，未能加强对年轻用户保护的科技公司将面临执法行动。

根据英国通信管理局的相关规定，对于不遵守要求的企业，监管机构最高可处以 1,800 万英镑（IT之家注：现汇率约合 1.61 亿元人民币）罚款，或处以其符合条件的全球营收 10% 的罚款。

与此同时，英国还计划禁止 16 岁以下人群使用社交媒体。英国前首相基尔 · 斯塔默（Keir Starmer）今年早些时候公布了这一计划。

英国以外，欧盟也已对 Snap 启动正式调查，以确认该公司是否违反《数字服务法》（DSA）相关规定，调查重点之一就是平台是否充分保护年轻用户。