iG 战队 0:3 不敌 GEN 止步四强，无缘《英雄联盟》S16 最终决赛

IT之家 11 月 8 日消息，在刚刚结束的《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）淘汰赛半决赛第一日，来自 LPL 赛区的 iG 战队 0:3 不敌 GEN 战队，遗憾止步四强，后者挺进《英雄联盟》S16 总决赛最终决赛。

IT之家附官方战报如下：

iG 0:1 GEN

3 分钟，双方打野支援上路，Canyon 奇亚娜击败克烈拿下一血并随后双杀，GEN 一换二； 8 分钟，双方争夺虚空巢虫，Canyon 奇亚娜伤害拉满，GEN 打出一换四； 27 分钟，中路发生团战，Kiin 奥拉夫果断开团，Ruler 烬技能精准命中，GEN 击败 IG 三人； 32 分钟，GEN 进攻 IG 高地，Canyon 奇亚娜和 Chovy 卡西奥佩娅伤害拉满，GEN 打出三换五并推平基地拿下胜利。

iG 0:2 GEN

6 分钟，Wei 魔腾支援下路击败萨勒芬妮，拿下一血； 22 分钟，双方争夺小龙，Chovy 阿狸伤害爆炸，Kiin 格温双杀，GEN 打出三换五； 27 分钟，中路发生团战，GEN 控制衔接完美，Ruler 艾希双杀，GEN 打出一换四； 29 分钟，双方再次争夺小龙，Canyon 李青拿下龙魂，GEN 击败 IG 四人并推平基地拿下胜利。

iG 0:3 GEN

11 分钟，上路发生团战，Rookie 洛克击败卡蜜尔拿下一血并双杀，IG 击败 GEN 两人； 16 分钟，下路发生团战，TheShy 纳尔支援及时，Rookie 洛克伤害拉满，IG 击败 GEN 三人； 30 分钟，双方争夺小龙，Canyon 抢到小龙，Ruler 芸阿娜三杀，GEN 击败 IG 三人并顺势拿下大龙； 39 分钟，中路发生团战，Duro 诺提勒斯精准开团，GEN 击败 IG 三人并在推进中推平基地赢下比赛。

IT之家注意到，另一支来自 LPL 赛区的战队 BLG 将于 11 月 9 日 6:00 对战 T1 战队，争夺最后一张决赛入场券。