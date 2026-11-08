神舟二十三乘组日常 Vlog“上新”：在轨开展脑电测试研究、触觉感知实验

IT之家 11 月 8 日消息，中国载人航天工程办公室今日发布新一期日常 Vlog，神舟二十三乘组各项实（试）验持续开展。

IT之家从视频获悉，上周，在轨脑电测试研究相关实验顺利开展。三名航天员利用脑电采集设备开展脑网络组图谱驱动的航天脑监测、视觉运动加工等多项实验测试。

他们还开展了空间脑网络时变特性实验、在轨触觉感知实验、力量控制测试等，获取数据将用于开展长期在轨飞行中航天员脑功能网络影响、触觉感受能力和精细动作控制的变化规律等相关研究。

根据微重力物理科学领域实验安排，乘组完成了无容器柜实验腔体样品清理、实验样品更换、轴心机构电极维护等工作，并对两相系统实验柜进行检查维护。

上周，神二十三乘组按计划完成了舱内压力服检查测试，还开展了应急救生在轨训练。

与此同时，乘组扎实做好空间站组合体平台照料，完成了舱内温度与风速测量等工作。在轨健康监测也持续开展，航天员们进行了视功能总体测量、眼压及眼底检查、经眶 B 超测量，使用“太空体重秤”测量身体质量，监测微重力环境下的生理变化。目前，乘组身心状态良好，在轨任务高效推进。

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