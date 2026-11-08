索尼全球首发“语义慧行”系统：可透视被遮挡的道路信息，并呈现于车机屏幕

IT之家 11 月 8 日消息，11 月 5 日，索尼（中国）有限公司（下称“索尼”）在第九届中国国际进口博览会上，全球首发“语义慧行”可透视车联网预警系统。

据介绍，在路口或车辆密集的道路上，被建筑物、前车遮挡的行人和非机动车，往往难以被驾驶员直接观察，笼统的风险提示也难以解释危险来自哪里。索尼于第八届进博会全球首发的“语义慧行”（可透视车联网预警系统），此次进一步推进车载应用。

IT之家从官方介绍会获悉，该系统利用语义通信技术，将被遮挡的道路信息以直观画面呈现在车机屏幕上：路侧设备识别行人、非机动车，提取并传输关键语义信息，再由车端还原画面，帮助驾驶员理解风险来源、提前作出反应。

现场模拟驾驶舱展示了这一过程：当有人从前方绿植墙后走过时，车机屏幕会实时显示被遮挡的行人，让观众直观了解系统的预警方式。

首发以来，索尼研发团队通过模型轻量化减少计算开销、缩短处理时延，使系统可部署于通用车载计算平台。系统还可根据通信条件调整传输信息量，以适应不同网络环境。通过语义传输技术，对交通核心信息进行提取与传输，使其适配国内车联网标准的带宽约束；目前已与国内商用车在通讯单元 TCU 产品完成联合测试。