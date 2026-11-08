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索尼全球首发“语义慧行”系统：可透视被遮挡的道路信息，并呈现于车机屏幕

2026/11/8 13:42:29 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 11 月 8 日消息，11 月 5 日，索尼（中国）有限公司（下称“索尼”）在第九届中国国际进口博览会上，全球首发“语义慧行”可透视车联网预警系统。

据介绍，在路口或车辆密集的道路上，被建筑物、前车遮挡的行人和非机动车，往往难以被驾驶员直接观察，笼统的风险提示也难以解释危险来自哪里。索尼于第八届进博会全球首发的“语义慧行”（可透视车联网预警系统），此次进一步推进车载应用。

IT之家从官方介绍会获悉，该系统利用语义通信技术将被遮挡的道路信息以直观画面呈现在车机屏幕上：路侧设备识别行人、非机动车，提取并传输关键语义信息，再由车端还原画面，帮助驾驶员理解风险来源、提前作出反应。

现场模拟驾驶舱展示了这一过程：当有人从前方绿植墙后走过时，车机屏幕会实时显示被遮挡的行人，让观众直观了解系统的预警方式。

首发以来，索尼研发团队通过模型轻量化减少计算开销、缩短处理时延，使系统可部署于通用车载计算平台。系统还可根据通信条件调整传输信息量，以适应不同网络环境。通过语义传输技术，对交通核心信息进行提取与传输，使其适配国内车联网标准的带宽约束；目前已与国内商用车在通讯单元 TCU 产品完成联合测试

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关键词：索尼语义慧行车联网

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