微软：正持续优化 Win11 内存占用，26H2 版本下 8GB RAM 机型特定场景表现可“对标”2021 年 16GB RAM 机器

IT之家 11 月 8 日消息，微软发布博客文章，称 Windows 开发团队正在持续优化系统占用，如今安装了最新 Windows 11 26H2 版本、配备 8GB RAM 笔记本在多项日常及高负载任务中的表现已接近 2021 年 Windows 11 刚发布时的 16GB RAM 笔记本。

微软 Windows 业务负责人帕万・达武卢里（Pavan Davuluri）介绍称，Windows 多年来一直采用内存压缩技术，但微软如今针对 8GB RAM 电脑调整了压缩策略，以及将数据转移至速度较慢的存储设备的时机。经过调整后，Windows 最多可以在 RAM 中保留额外 2GB 的活动数据，减少用户切换回此前打开的应用时，应用因数据被移出内存而重新加载的情况。

此外，微软还精简了 Windows 部分系统组件及应用在 8GB RAM 电脑上的资源占用。其中，Windows 小组件现在只有在用户主动打开时才会加载，可节省约 200MB RAM；Edge 浏览器将不活动标签页进入休眠状态的等待时间从两小时缩短至 15 分钟，并表示浏览器启动速度最高提升 33%；Teams 默认启用效率模式，启动速度最高提升 20%；在 Windows、Edge 和 Microsoft 365 多任务运行期间，系统提交内存的增长量最高减少 900MB。

微软援引上述改进，声称如今 8GB RAM 的笔记本在 CPU 性能、网页浏览、背景虚化和人脸识别等 AI 任务，以及 4K 视频导出等场景中的表现已经接近 2021 年的 16GB 内存机型。不过，相应数据对比的是两代不同硬件平台的 8GB 笔记本电脑，性能提升主要来自更新的处理器、更快的内存和存储设备，尽管微软的确对系统进行了一定优化，但这并不意味着 Windows 11 本身的性能提升了 94%。

微软同时在测试说明中强调，相关结果仅适用于“参与测试的设备”，不能代表所有 8GB RAM 电脑的表现。面对高负载任务或大量多任务并行场景，用户仍然需要 16GB 甚至 32GB RAM。