前索尼 SIE 总裁肖恩 · 莱登：PS6 没必要继续堆性能，价格亲民更重要

IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 Gamesradar 当地时间 7 日报道，前索尼 SIE 总裁肖恩 · 莱登认为，PS6 没必要继续堆性能。随着新一代主机带来的技术跨越越来越小，下一代主机真正值得追求的创新，是降低售价，让更多玩家买得起。

他解释道，过去但凡有新一代主机推出，总会有令人眼前一亮的升级。“PS1 到 PS2 的进步非常惊人，从 CD 到 DVD 的跨越也是如此。”即使是 PS4，索尼也在实现全面联网的同时，将售价定在了 399 美元。

关于 PS6 的传闻，焦点则集中在更强的光线追踪和更高的浮点运算性能上。对技术发烧友来说，这些升级听起来或许很厉害，但在莱登和普通玩家看来，“这些差别恐怕只有狗才听得出来”。

莱登认为，现有主机的性能已经足够。真正的创新不是推出一台售价 1,200 美元（IT之家注：现汇率约合 8,029 元人民币）的 PS6，而是再推出一台售价 300 美元（现汇率约合 2,007 元人民币）的 PS5，“这才称得上真正的创新”。

他的观点也切中了当下主机市场的变化：PS5 和 Xbox Series X|S 的售价都比六年前刚上市时高出不少。“这是我见过的第一个上市后反而涨价的主机平台。”

主机价格持续上涨，内存短缺是原因之一。AI 数据中心大量消耗内存芯片，挤占了供应，而从游戏主机到智能手机，几乎所有消费电子设备都离不开这类零部件。

莱登认为，高昂的售价正在把大批潜在玩家挡在门外。主机厂商应该尝试一种从未采用过的做法：“不要再一味迭代主机，而是把主机做得更小、更便宜，并围绕这两个方向尽可能优化。现有性能已经足以开发出我们都想玩的游戏。”

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