AI 公司迄今最大发电设备采购订单：曝 Anthropic 砸 34 亿美元买燃气发电机

IT之家 11 月 8 日消息，据英国《金融时报》今天（8 日）晚间报道，Anthropic 签下了一份大额数据中心燃气发电机组采购订单。

随着发电设备供应日趋紧张，AI 公司开始绕过中间商直接采购，进一步涉足能源行业。

报道披露，9 月下旬，Anthropic 斥资 34 亿美元（IT之家注：现汇率约合 227.49 亿元人民币），从美国得克萨斯州圣安东尼奥的设备供应商 OnePWR Solutions 手中接下总功率达 1.7GW 的重型发电机组订单。

按照已知交易记录，这是 AI 公司迄今规模最大的一笔发电设备采购订单，也反映出科技企业为争夺电力供应，正不断向能源行业延伸。

以往，AI 公司通常依靠公用事业公司和专业电力企业供电。但燃气轮机、发电机组需求激增，设备交货期延长至数年之后，资金雄厚的 AI 公司开始跳过中间环节，直接掌握发电能力。

据知情人士透露，OnePWR 两年前就向卡特彼勒订购了发电机组，仍需融资才能完成采购。Anthropic 原本打算向 OnePWR 购买服务，后来改变主意，直接接手了 OnePWR 向卡特彼勒下达的设备订单。

直接采购发电设备也帮助 SpaceX 迅速投入运营大型数据中心。今年早些时候，SpaceX 旗下 xAI 斥资 20 亿美元（现汇率约合 133.82 亿元人民币）购入移动式燃气轮机。谷歌母公司 Alphabet 则在 2025 年底收购了能源开发商 Intersect。

Anthropic 选择了另一种方式：不收购整家公司，也不只是单纯买设备，而是接手多年前、设备涨价前签订的订单。部分发电机组近期就能交付，其余设备也将在未来两年内到位。

Anthropic 同时是 SpaceX 的大客户。预计到今年年底，Anthropic 每月向 SpaceX 支付的算力租赁费用将达到 31 亿美元（现汇率约合 207.42 亿元人民币）。