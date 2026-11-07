曝 Anthropic 计划下周启动 IPO 路演，目标是在感恩节前完成上市

IT之家 11 月 7 日消息，据 The Information 今日报道，美国人工智能初创公司 Anthropic 正加快推进首次公开募股（IPO）计划。

消息人士称，Anthropic 计划于下周启动 IPO 正式推介，向潜在投资者介绍公司业务及上市计划，计划于 11 月 16 日当周在美国资本市场挂牌，争取在美国感恩节（11 月 26 日）假期前完成上市。

不过，近期美国科技股市场波动加剧，投资者对 AI 企业巨额资本开支及商业回报的担忧也在增加，可能影响此次 IPO 的估值和融资规模。

此前市场预计，Anthropic 此次 IPO 估值约为 1.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 10.03 万亿元人民币），融资金额有望超过 800 亿美元（现汇率约合 5,348.89 亿元人民币）。随着市场环境发生变化，Anthropic 可能需要接受更低的估值，以吸引投资者认购。

路透社 11 月 5 日报道称，部分潜在投资者已经对 Anthropic 以 1.5 万亿美元估值上市提出疑虑，认为这一估值处于预期区间的较高水平，并希望公司提供更具吸引力的认购价格。知情人士表示，近期科技股大幅下跌以及地缘政治不确定性，也影响了投资者对新股发行的态度。

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