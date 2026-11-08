马斯克：特斯拉将进一步改进 Cybercab，提升能效、新增配色

IT之家 11 月 8 日消息，特斯拉计划对 Cybercab 进行多项重大升级，带来能效提升和新的车身配色。今天（8 日）凌晨，特斯拉 CEO 马斯克在 X 上透露，公司还将进一步改进 Cybercab。“我们会进一步提高能效，让 Cybercab 用上 40kWh 电池组。我们还会推出液态银色，免得车身颜色太单调。”

据IT之家了解，本周早些时候，特斯拉宣布将取消得州超级工厂的 Cybertruck 生产线，把产能腾出来生产更多 Cybercab。

能效更高的新款 Cybercab 有望帮助特斯拉提高盈利能力和利润率。从商业角度来看，也让停产 Cybertruck 的主张更有说服力。

目前在得克萨斯州奥斯汀投入 Robotaxi 运营的 Cybercab 配备 48kWh 电池组。从马斯克的表态来看，特斯拉希望通过技术优化，以更少的电芯满足相同的运营需求。

特斯拉优先扩大 Cybercab 产能、停产 Cybertruck 的决定在车迷群体中引发了巨大争议，不少支持者明确表达了不满。

不过，马斯克仍坚持这一决定。“如果我们继续为 Cybertruck 保留复杂的生产线和供应链，还要投入工程人员，就没办法把这些人力、厂房空间和设备用于扩大 Cybercab 的产能。然而，Cybercab 将彻底改变陆路交通运输方式！”

相比传统乘用车市场，当前的特斯拉更希望把重心放在自动驾驶上，改变人们的出行方式。然而为了这个宏大的愿景，特斯拉必须为此作出取舍，Cybertruck 因此就成为了牺牲品。