曝一汽大众取消两年“年终奖”，该收入占部分员工年薪近半

IT之家 11 月 9 日消息，界面新闻今日援引多位一汽大众员工消息称，公司上周在内部口头传达，2025 年度和 2026 年度的 BD 奖金将取消发放。

报道称，BD 在内部也被称为“保单”，约占全年总收入的 40% 至 45%。由于其金额较高、按年度核定，员工通常将其视为年终奖。

报道提到，这项收入近年从对应年度结束后的次年 8 月起计入员工 BD 奖金账户。按这一发放节奏，2025 年度 BD 奖金已经超过往年入账时间，2026 年度 BD 奖金原本应在 2027 年发放。两年的重要收入同时被告知取消，是员工反应较大的主要原因。

除 BD 奖金外，多名受访员工反映，月收入近年也在下降。受岗位、生产销售奖金和个人绩效影响，不同员工的降幅存在差异，受访者反映的幅度大致为 20% 至 30%。

IT之家注意到，一汽大众曾在今年初发文宣布，2025 全年整车销量 1587065 辆（含进口车），其中大众品牌 902066 辆，奥迪品牌 566988 辆（含进口车），捷达品牌 118011 辆，再次蝉联合资车企销量第一、燃油车销量第一“双冠军”。

据德媒《南德意志报》当地时间 10 月 18 日报道，一份面向大众汽车全球高管的内部文件显示，大众汽车计划在 2030 年之前，冻结（即不加薪）其全球 60 万名员工中大部分人的薪资。

在被问及此事时，大众汽车表示不对“此类猜测”置评。