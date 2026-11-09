博主指控美国苹果 Apple Store 未经顾客允许开通自动续费订阅，员工曾背负 40% 业绩指标

IT之家 11 月 9 日消息，YouTube 博主 Louis Rossmann 昨日爆料称，部分美国地区的 Apple Store 直营店员工在顾客没有充分知情同意的情况下，擅自为其开通 Apple One 等服务的自动续费试用订阅。

IT之家了解到，当顾客前往 Apple Store 后，店员会询问是否愿意扫描二维码，以获得个性化购物体验。如果顾客同意，店员就可以用公司配发的设备查看顾客信息，其中包含他持有的苹果设备、订阅的苹果服务，以及根据近期购买记录给出的订阅优惠。

然后店员可以向顾客展示可用优惠，屏幕上会出现「同意」和「拒绝」两个按钮。如果点同意，只要顾客 Apple 账户关联的默认付款方式尚未过期，系统就会自动调用该付款方式开通订阅。

据悉，苹果直至上周初一直要求员工完成「服务附加率」指标。在部分 Apple Store，有员工曾被要求完成 40% 目标。等于是售出 10 台设备，就至少要为 4 人额外开通 1 项或多项订阅服务。

据匿名顾客爆料，有些 Apple Store 员工在推销服务时，并没有充分说明试用期结束后会自动扣费。例如有人会匆忙完成整个流程，甚至将试用订阅包装成“赠品”，直接替顾客点击同意按钮，只为提高自己的 KPI。

据科技媒体 MacRumors 报道，苹果已在上周取消了这项 KPI。该公司给出的解释是，这项指标在假日购物季期间参考意义较低，因为顾客经常会购买设备送给别人。

就在上周晚些时候，苹果已经向 Apple Store 员工发送内部备忘录，提醒他们尊重顾客隐私、让顾客充分知情。这封信特别提到了订阅试用服务、以及使用个性化购物体验等场景，同时也涉及 Apple Upgrade 计划注册以及 Genius Bar 维修授权等事项。