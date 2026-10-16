苹果官网线上 Apple Store 开始维护，首款折叠屏 iPhone Duo 今晚 8 点预购

IT之家 10 月 16 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今晚 8 点开启预购，目前苹果官网线上 Apple Store 商店已开始维护。

综合IT之家此前报道，苹果在 2026 年秋季发布会上发布了 iPhone Duo，于 10 月 16 日晚 8 点接受预购，10 月 23 日正式发售，定价 15,999 元起。

256GB：15,999 元

512GB：17,999 元

1TB：21,499 元

2TB：26,499 元

iPhone Duo 提供星光白和夜空双色可选，手机内外屏均为 120Hz（ProMotion），支持 Apple Pencil（今年晚些时候），其中内屏尺寸为 7.6 英寸（采用屏下摄像头），外屏 5.4 英寸。

iPhone Duo 前置 12Mp 自拍摄像头，后置 48Mp 主摄及 48Mp 融合式超广角，支持拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，提供全新“智能拍摄”功能，不需要用户动手按快门即可自动拍摄。

iPhone Duo 搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，手机全球版本均采用 eSIM 设计，匹配 C2 基带芯片，在软硬件加持下，手机充满一次电续航至高 24 小时，使用外屏播放视频提供至高 44 小时续航，手机充电 5 分钟可在外屏上观看 5 小时视频。

需要注意的是，iPhone Duo 仅支持 eSIM 卡。

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