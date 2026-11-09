IDC：2026 年全球灵巧手出货量约 2.5 万台，中国厂商占比超 85%

IT之家 11 月 9 日消息，IDC 今日发布报告，随着人形机器人与具身智能产业发展，灵巧手的竞争已从自由度、抓握力等硬件参数，延伸至精细操作、感知控制及与具身智能模型的协同能力。当前灵巧手核心需求集中在人形机器人配套、科研教育与具身智能数据采集方向，工业等规模化应用仍处于探索阶段。

IDC 预计，2026 年全球灵巧手出货量约 2.5 万台，该数据不含厂商向自有机器人产品的内部配套出货；其中中国厂商出货量占全球市场的比例预计超过 85%，在全球灵巧手市场占据重要地位。

报告称，目前灵巧手行业仍处于发展初期，后续增长将受机器人应用进展、产品成本及商业化落地速度等因素共同影响。

从硬件参数竞赛转向综合操作能力比拼。目前灵巧手主流技术路线包含腱绳驱动、直驱、连杆驱动及混合驱动四类，不同方案在结构紧凑性、灵活性、力量传递、成本和维护等方面各有取舍，尚未形成统一技术方向。技术路线的选择不仅取决于硬件设计，也与目标任务和应用需求密切相关。

在硬件参数之外，触觉感知和操作控制同样是核心竞争维度。灵巧手需要感知接触状态、作用力及物体变化，并据此动态调整动作；当前触觉传感器在信号稳定性、一致性和感知精度等方面仍有改进空间，自由度较高并不必然意味着操作能力更强，感知与控制能力的权重持续提升。行业竞争正从单一硬件指标，延伸至可控性、精细操作能力，以及与机器人本体、具身智能模型的协同表现，不同技术路线的竞争结果将更多取决于对具体任务的适配程度，而非单一参数高低。

当前核心需求集中于人形机器人配套与科研场景，工业落地仍待验证。现阶段人形机器人配套、科研教育，以及具身智能模型研发与数据采集是灵巧手的主要需求方向；工业制造、物流等场景正探索其在复杂抓取、物体姿态调整和多品种操作任务中的应用潜力，但整体仍处于应用探索阶段。

报告还称，灵巧手并不意味着能够全面替代传统夹爪：对于物体形态固定、任务重复性高、节拍要求严格的生产环节，传统夹爪往往具备结构简单、成本较低和易于维护等优势。灵巧手的价值更多体现在需要多指协同、精细接触或较强操作灵活性的任务中，实际优势仍需结合具体工艺评估。

此外，从研发样机走向持续运行阶段，灵巧手仍需解决可靠性、环境适应性和维护成本等问题，复杂机械结构、多关节驱动及传感器集成提升了设计与维护难度，粉尘、接触磨损及长期运行也可能影响产品表现。对实际应用而言，单次成功完成动作并不足够，用户更关注设备能否在真实环境中持续、稳定地完成任务，以及效率提升能否覆盖设备、维护和集成成本。

IDC 认为，未来三年灵巧手将从“路线探索”进入“工程化竞争”阶段，市场竞争将围绕四大方向展开：

一是市场需求将从研发与数据采集向具体任务应用拓展，短期内科研教育、人形机器人配套及具身智能数据采集仍是核心需求，工业制造、物流、服务等场景需进一步验证实际应用价值；

二是技术竞争从硬件参数转向结构设计与综合操作能力，不同驱动路线将长期并存，产品竞争涉及电机、电控、减速器、丝杠等核心部件的设计优化，以及结构紧凑性、驱动性能和可靠性的平衡，视触觉感知、精细控制及与具身智能模型的协同能力将直接影响实际操作表现；

三是竞争从硬件本体向模型、数据与技能协同延伸，操作模型、数据资源、技能库及开发工具逐渐成为厂商布局重点，厂商差异将体现在能否将硬件、模型、数据和技能有效结合，并转化为稳定的任务执行效果；

四是可靠性、成本和交付能力将影响市场竞争格局，随着用户从研发测试走向实际应用，厂商需要解决长期运行、产品一致性、维护和成本控制等问题。

总体来看，未来三年灵巧手市场仍将处于多种技术路线并存、应用持续验证的阶段。行业竞争的关键不在于某一种驱动路线率先胜出，而在于厂商能否围绕具体任务，将结构设计、核心部件、感知控制、模型和数据有效结合，并在操作性能、可靠性与综合成本之间取得平衡。灵巧手能否从研发与测试走向更广泛的商业应用，最终仍需由真实场景中的任务表现来检验。