消息称赛力斯跟华为合作依旧紧密，工厂总装下线到路测全部依赖 HUAWEI ADS 跑无人测试

IT之家 11 月 9 日消息，鸿蒙智行今年 9 月发布声明，宣布问界将在鸿蒙智行合作框架下探索新合作模式；今年 10 月，鸿蒙智行官方又宣布华为与赛力斯达成新的五年合作。

目前，关于华为与赛力斯之间合作也依旧是大家讨论的热点。IT之家注意到，博主 @旌旗超智能 今日发文，分享了双方合作的最新模式的具体情况。

博主表示，目前赛力斯跟华为的合作非常紧密，尤其是工厂总装下线到路测，全部依赖华为 ADS 跑无人测试 —— 几十台问界 M9 在工厂内部封闭道路，全无人的状况之下，自己跑各种环线测试、高速测试。

他提到，双方续签了 5 年合同之后，整体的合作情况非常稳定，包括新款的问界 M8 也已经进店，态度非常明确。目前问界的营销主要由赛力斯这边负责，大部分的渠道经营也是一样。

博主称，整个赛力斯对于核心技术的把握还是非常深厚，比如说增程器现在已经研发到第五代，M9 Ultimate 用的就是 2.0T 高功率增程器，支持在高速极端路况下也能正常补电；还有像魔方底盘这种大家看不见的地方，赛力斯也投入了很大的精力，不断研发。

参考IT之家此前报道，10 月 31 日，赛力斯发布投资者关系活动记录表，其中提到了华为与问界后续合作问题。公告称，赛力斯与华为是长期、稳定、互信的战略合作关系，问界专属专营是双方跨界融合，持续加强合作基础上的又一次创新。