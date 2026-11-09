《战地风云 6》玩家称被无故永久封号，起诉 EA 并胜诉

IT之家 11 月 9 日消息，一名《战地风云 6》（Battlefield 6）玩家在没有得到明确解释的情况下被 EA 永久封禁账号，随后将 EA 告上巴西法庭并成功胜诉。法院裁定，EA 必须恢复该玩家的账号访问权限，并永久保障其游戏账号正常使用。

IT之家注意到，数月前，Reddit 用户 Rychadv 曾在 r/Battlefield 论坛发帖投诉，称自己结束长时间休息、重新登录《战地风云 6》时，发现账号已被封禁。近日，他再次发帖宣布胜诉，并表示：“我把他们告上了法庭，而且赢了。”

在最初的帖子中，Rychadv 表示：“我只是启动了游戏，结果迎面而来的就是一条封禁通知。”他还称，自己提交申诉后，EA 并未给出任何具体解释。

Rychadv 表示，EA 告诉他，封禁原因是使用作弊手段，但他否认了这一指控。

Rychadv 自称是一名律师，此次诉讼由他本人代理，提交至巴西的民事小额纠纷特别法院（Juizado Especial Cível）。这是一种针对复杂程度较低的民事纠纷设立的快速审理机制。

那么，巴西法院究竟作出了什么裁决？

根据 Rychadv 分享的判决书摘录，被告为 EA Swiss Sàrl，同时文件确认，法院此前已在案件审理过程中批准了一项紧急禁令。

判决宣布相关封禁措施无效，明确涉及 2026 年 7 月 28 日和 8 月 30 日实施的两次处罚。法院还要求 EA 恢复并持续保障该玩家对《战地风云 6》的访问权限，包括游戏许可、游戏进度以及已经购买的内容。

Rychadv 表示，EA 曾出庭应诉并提交答辩，但提出的相关指控缺乏证据支持。目前，他的账号已经“恢复正常”。

他还称，法院判决 EA 支付赔偿金并处以罚款，EA 最终需要支付的总金额约为《战地风云 6》售价的 4 倍。不过，他并未透露具体赔偿金额和罚款数额。

值得注意的是，Rychadv 发布的帖子并未提供案件编号，也没有附上法院案件记录的查询链接。因此，目前有关胜诉结果的信息主要来自他本人的陈述以及其分享的判决书摘录。EA 方面也尚未就此案公开发表评论。