荣耀 MagicOS 11 系统第三批内测报名通道重新开放，覆盖 Robot Phone、Magic5 系列等 28 款机型

IT之家 11 月 9 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日宣布，MagicOS 11 系统第三批内测报名通道重新开放，覆盖 Robot Phone、Magic5 系列等 28 款机型。
手机：荣耀 Robot Phone、Magic Vs3、Magic V2 RSR 保时捷设计、Magic V2 至臻版、Magic V2、Magic5 至臻版、Magic5 Pro、Magic5、GT、300 Ultra、300 Pro、300、200 Pro、200、100 Pro、100、90 GT、Power、X80 Pro Max、X70 Pro Max、X70 焕新版、X70
平板：荣耀 MagicPad4、荣耀平板 20 5G 版、荣耀平板 20 柔光版、荣耀平板 20、荣耀平板 10 柔光版、荣耀平板 10
IT之家附荣耀 MagicOS11 系统 11 月升级内容如下：
延伸阅读
据荣耀官方此前公布的信息，MagicOS 11 第三批机型的内测招募时间为 2026 年 10 月 16 日至 10 月 21 日 12:00，审核时间为 10 月 22 日至 10 月 23 日，版本推送不晚于 10 月 23 日（首批推送 log 用户，nolog 用户顺延至下一个工作日）。
在报名通道本次重新开放前，荣耀已于 2026 年 11 月 6 日 18 点起向已报名 MagicOS 11 第三批内测的用户增推版本，报名成功的用户后次个工作日即可收到版本推送。
荣耀 Robot Phone 于 2026 年 8 月 12 日发布，被称为全球首款机器人手机，其搭载钛合金灵巧云台，将 4DoF 机械臂装入机身，官方称其拥有行业最小全钛云台架构、行业最轻钛合金云台电机、行业最快钛合金云台电机和行业最强盾构钢翻转电机。该机出厂预装 MagicOS 10（基于 Android 16）。
MagicOS 11 大版本更新包体约 3.61GB，底层升级至 Android 17，主要亮点包括通透模式升级液态玻璃材质、新增琉光系列主题、动态照片水印、录中拍 Live、游戏对局智能加速、荣耀互联设备中心、亲情防诈等功能。
官方公布的 MagicOS 11 十月体验升级内容包括：荣耀互联支持跨品牌碰一碰、YOYO 新增 AI 证件照及课表提醒、灵动胶囊适配腾讯地图和超级课程表等。此外，MagicOS 11 首批升级机型已开启正式版不限量尝鲜，第二批升级机型同步启动内测招募。