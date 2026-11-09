荣耀 MagicOS 11 系统第三批内测报名通道重新开放，覆盖 Robot Phone、Magic5 系列等 28 款机型

IT之家 11 月 9 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日宣布，MagicOS 11 系统第三批内测报名通道重新开放，覆盖 Robot Phone、Magic5 系列等 28 款机型。

IT之家附荣耀 MagicOS11 系统 11 月升级内容如下：

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据荣耀官方此前公布的信息，MagicOS 11 第三批机型的内测招募时间为 2026 年 10 月 16 日至 10 月 21 日 12:00，审核时间为 10 月 22 日至 10 月 23 日，版本推送不晚于 10 月 23 日（首批推送 log 用户，nolog 用户顺延至下一个工作日）。

在报名通道本次重新开放前，荣耀已于 2026 年 11 月 6 日 18 点起向已报名 MagicOS 11 第三批内测的用户增推版本，报名成功的用户后次个工作日即可收到版本推送。

荣耀 Robot Phone 于 2026 年 8 月 12 日发布，被称为全球首款机器人手机，其搭载钛合金灵巧云台，将 4DoF 机械臂装入机身，官方称其拥有行业最小全钛云台架构、行业最轻钛合金云台电机、行业最快钛合金云台电机和行业最强盾构钢翻转电机。该机出厂预装 MagicOS 10（基于 Android 16）。

MagicOS 11 大版本更新包体约 3.61GB，底层升级至 Android 17，主要亮点包括通透模式升级液态玻璃材质、新增琉光系列主题、动态照片水印、录中拍 Live、游戏对局智能加速、荣耀互联设备中心、亲情防诈等功能。

官方公布的 MagicOS 11 十月体验升级内容包括：荣耀互联支持跨品牌碰一碰、YOYO 新增 AI 证件照及课表提醒、灵动胶囊适配腾讯地图和超级课程表等。此外，MagicOS 11 首批升级机型已开启正式版不限量尝鲜，第二批升级机型同步启动内测招募。