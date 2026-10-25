荣耀平板 MagicOS 11 升级亮点公布：支持 PC 桌面、液态玻璃、无边笔记等

IT之家 10 月 25 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 总结了荣耀平板 MagicOS 11 的升级亮点，包括 UX 焕新、PC 桌面办公效率升级、极客中心 2.0、无边笔记、知识工坊个人 AI 知识工作台、学习空间等。

目前，荣耀 MagicPad 3 Pro 12.3、荣耀 MagicPad 3 Pro 已开启全网推送；MagicPad 3 12.5、MagicPad 3、MagicPad 2、荣耀平板 GT2 Pro、荣耀平板 GT Pro、荣耀平板 GT、荣耀平板 V9、荣耀平板 10 Pro 已开启不限量尝鲜。

另外，荣耀 MagicPad 4、荣耀平板 20、荣耀平板 20 5G 版、荣耀平板 20 柔光版、荣耀平板 10 柔光版、荣耀平板 10 等已开启 MagicOS 11 内测报名。

据IT之家此前报道，今年 9 月，荣耀 MagicOS 11 系统正式发布。新系统首发荣耀琉光架构，支持更加通透的液态玻璃效果；拥有行业首创动态液态玻璃，支持提前布局统一渲染，可无级调节通透程度；还新增多协议快充、支持「存储空间优化技术 2.0」、鸿雁 AI 云图、4K Live 录中拍等功能。