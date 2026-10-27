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荣耀手表 5 Ultra / 5 Pro 开推 MagicOS 11，界面 UX 焕新、新增电动车钥匙等

2026/10/27 20:10:14 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 不一样的体验北卡蓝 的线索投递！

IT之家 10 月 27 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日宣布，荣耀手表 5 Ultra 和 5 Pro 已经开启 MagicOS 11 系统推送，更新点如下：

  • 界面 UX 焕新，视觉体验更精致；

  • 新增电动车钥匙，骑车出门少带一把钥匙；

  • YOYO 建议上新：淘宝闪购、京东、大麦提醒

  • 绿光时序表盘上新，手表颜值再升级。

升级方式：打开荣耀运动健康 App → 进入手表设备详情页 → 固件更新

综合IT之家此前报道，在 9 月 15 日晚的荣耀 HGDC 2026 荣耀开发者大会上，MagicOS 11 系统正式发布。根据推送规划，10-11 月将开启 MagicOS 11 升级的机型包括：

  • 手机：荣耀 Robot Phone、荣耀 Magic Vs3、荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计、荣耀 Magic V2 至臻版、荣耀 Magic V2、荣耀 Magic V Flip2、荣耀 Magic5 至臻版、荣耀 Magic5 Pro、荣耀 Magic5、荣耀 GT、荣耀 300 Ultra、荣耀 300 Pro、荣耀 300、荣耀 200 Pro、荣耀 200、荣耀 100 Pro、荣耀 100、荣耀 90 GT、荣耀 Power、荣耀 X80 Pro Max、荣耀 X70 Pro Max、荣耀 X70 焕新版、荣耀 X70、荣耀 X80i、

  • 平板：荣耀平板 20、荣耀平板 10

  • 手表：荣耀手表 5 Ultra、荣耀手表 5 Pro、荣耀手表 5

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关键词：荣耀手表 5 Ultra荣耀手表 5 ProMagicOS 11

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