荣耀手表 5 Ultra / 5 Pro 开推 MagicOS 11，界面 UX 焕新、新增电动车钥匙等

IT之家 10 月 27 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日宣布，荣耀手表 5 Ultra 和 5 Pro 已经开启 MagicOS 11 系统推送，更新点如下：

界面 UX 焕新 ，视觉体验更精致；

新增电动车钥匙 ，骑车出门少带一把钥匙；

YOYO 建议上新 ：淘宝闪购、京东、大麦提醒

绿光时序表盘上新，手表颜值再升级。

升级方式：打开荣耀运动健康 App → 进入手表设备详情页 → 固件更新。

综合IT之家此前报道，在 9 月 15 日晚的荣耀 HGDC 2026 荣耀开发者大会上，MagicOS 11 系统正式发布。根据推送规划，10-11 月将开启 MagicOS 11 升级的机型包括：