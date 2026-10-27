荣耀手表 5 Ultra / 5 Pro 开推 MagicOS 11，界面 UX 焕新、新增电动车钥匙等

IT之家 10 月 27 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日宣布，荣耀手表 5 Ultra 和 5 Pro 已经开启 MagicOS 11 系统推送，更新点如下：
界面 UX 焕新，视觉体验更精致；
新增电动车钥匙，骑车出门少带一把钥匙；
YOYO 建议上新：淘宝闪购、京东、大麦提醒
绿光时序表盘上新，手表颜值再升级。
升级方式：打开荣耀运动健康 App → 进入手表设备详情页 → 固件更新。
综合IT之家此前报道，在 9 月 15 日晚的荣耀 HGDC 2026 荣耀开发者大会上，MagicOS 11 系统正式发布。根据推送规划，10-11 月将开启 MagicOS 11 升级的机型包括：
手机：荣耀 Robot Phone、荣耀 Magic Vs3、荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计、荣耀 Magic V2 至臻版、荣耀 Magic V2、荣耀 Magic V Flip2、荣耀 Magic5 至臻版、荣耀 Magic5 Pro、荣耀 Magic5、荣耀 GT、荣耀 300 Ultra、荣耀 300 Pro、荣耀 300、荣耀 200 Pro、荣耀 200、荣耀 100 Pro、荣耀 100、荣耀 90 GT、荣耀 Power、荣耀 X80 Pro Max、荣耀 X70 Pro Max、荣耀 X70 焕新版、荣耀 X70、荣耀 X80i、
平板：荣耀平板 20、荣耀平板 10
手表：荣耀手表 5 Ultra、荣耀手表 5 Pro、荣耀手表 5