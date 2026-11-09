中国电信子公司与优必选全面战略合作，共推仿生人形机器人大规模市场应用

IT之家 11 月 9 日消息，天翼电信终端有限公司（简称“天翼电信终端”）与深圳市优必选科技股份有限公司（简称“优必选”）今日（11 月 9 日）签署全面战略合作协议。

天翼电信终端副总经理桂烜、优必选高级副总裁郝宝玉共同见证签约，双方授权代表签署协议，双方相关业务负责人出席仪式。

双方围绕机器人规模化推广、联合创新攻关、商业模式创新、应用场景打造、能力组件封装、产业生态共建等领域达成战略合作共识。

未来三年，双方将共同推动家庭陪伴机器人终端行业规模突破百万台，推动超仿生人形机器人、轮式人形机器人等终端行业规模突破十万台，让机器人成为 AI 服务的重要触点及典型应用场景的创新入口。

天翼电信终端副总经理桂烜表示，终端公司将遵循“创新模式降门槛、深度体验促转化、垂直行业拓场景”的实施路径，强化机器人品类的统筹集采与营销推广，开展租赁服务、“AI 权益 + 终端”、营业厅创新体验场景等试点，联合优必选在家庭陪伴、商业服务等场景反复打磨。

签约仪式上，双方领导共同为“天翼电信终端-优必选机器人联合创新实验室”揭牌。以联合创新实验室为载体，将强化产品创新，聚焦场景挖掘、产品定制、应用验证、标准制定四大方向，为规模化普及、能力组件封装与场景应用验证提供技术底座与创新引擎。深化技术协同，联合构建“双向封装”的 AI 服务能力体系，推动机器人语音交互、视觉识别、情感计算等能力与电信云网、AI 大模型、量子、卫星、安全及 eSIM 等能力双向封装、相互调用。

IT之家注：天翼电信终端是中国电信集团有限公司全资子公司，主要承担中国电信终端运营与终端生态合作相关职责，布局创新品类终端、培育规模化产品，是集团云改数转智惠战略、Token 经营模式在终端侧落地的重要实施主体。