铭凡带来 T5 Max-388 紧凑型台式机：板载 48GB LPDDR5-6400 内存

IT之家 11 月 9 日消息，MINISFORUM（铭凡）现已在其官网上线 T5 Max-388 紧凑型台式机。其基于 AMD 锐龙 AI Max+ 388 处理器，三维 225×96×228 (mm)，体积约 4.92L。
与其它 "Strix Halo / Gorgon Halo" 设备配备至少 8000MT/s 的 LPDDR5X 内存不同的是，T5 Max-388 仅板载 48GB 的 LPDDR5-6400 内存。更低的内存规格有利于压低物料成本。
T5 Max-388 采用相变 TIM + 6 风扇 + 风扇的散热系统，满载噪声 34.8 dB；提供 2 个 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4)，预装 1TB 存储；配备联发科技 MT7925 无线网卡。
其正面提供 1 个 USB-C、2 个 USB-A 5Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、2 个 3.5mm 音频插孔；反面提供 1 个 USB-C 40Gbps、1 个 USB-C 3.2、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1 (FRL)、1 个 DisplayPort 2.1、1 个 2.5GbE RJ-45、3 个 3.5mm 音频插孔。
IT之家了解到，铭凡 T5 Max-388 机型的到手价为 1,559 美元 / 11,999 港币（IT之家注：现汇率约合 10,414 / 10,222 元人民币）。