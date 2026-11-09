R 星确认《GTA6》标准版可随时购买游戏升级包解锁终极版，没有任何限制

IT之家 11 月 9 日消息，Rockstar Games 确认，《GTA6》标准版支持随时升级为终极版，玩家即使购买的是实体盒装版本，也可以在兑换游戏数字下载码后，随时通过 PlayStation Store 或 Microsoft Store 额外购买「终极版升级包（Ultimate Edition Upgrade）」，且没有时间限制。

IT之家获悉，《GTA 6》终极版升级包在 PSN 港服上定价为 140 港币（IT之家注：现汇率约合 119.3 元人民币），与终极版 / 标准版之间的差价相同，这意味着玩家无需在游戏发售时一次性支付价格更高的终极版费用，可以先购买标准版，日后再根据实际需求决定是否升级，从而拥有更加灵活的购买选择。

不过需要注意的是，《GTA 6》的实体版包装内仅包含一组数字游戏下载码，并不附带实体游戏光盘。而终极版仅提供数字版本，不会推出实体盒装版本。

IT之家附终极版各物品官方简介如下：

'95 古罗帝猎豹：

古罗帝这款标志性的 90 年代中期跑车是向滨海大道致敬的诚意之作。'95 古罗帝猎豹配备极简复古未来主义涂装，可助您在后期行动中大放异彩。

霍克与立德摩根左轮手枪：

情侣款强力左轮手枪，取自维尔切蒂（维塞迪）豪宅，承袭经典罪恶城风格，配备棕榈树蚀刻握把、精细雕纹，以及高性能瞄准镜。

武器个性化改款：

个性化副武器，饰有精美雕纹，专为杰森的吉拉迪 ES9 手枪和露西娅的克洛泽 K17 手枪打造。

罪恶城造型：

无论是池畔休闲，还是并肩出击，杰森与露西娅的专属服装、纹身等造型都能轻松驾驭各种场合。

杰森的藏身处载具：

骑上军旅风丁卡恩斗罗摩托车，或划起浪尖皮划艇，换个节奏，尽享阳光。

劲牛怀旧改装：

通过专属改装，为杰森那辆饱经风霜的威皮劲牛低底盘皮卡注入硬派肌肉感与经典气质。

百轮炸街改装：

通过精细内饰、考究轮毂和巨轮风格改装，让平淡无奇的载具蜕变为惊艳的艺术品。仅在终极版中开放营业。

萨拉中性沙龙：

为杰森与露西娅打造标志性造型，包括杰森的面部毛发，以及露西娅的妆容与美甲。仅在终极版中开放营业。

诗津思快乐：

停靠在华盛顿海滩的粉蓝渐变思快乐快艇，非常适合在甘比特湾放线垂钓、收获各类战利品。船上的武器箱火力十足，为远海航行做足了准备。

大围栏 305：

前往大围栏首屈一指的高端街头服饰店，为杰森与露西娅搭配众多个性十足的专属造型。仅在终极版中开放营业。

'67 威皮公路霸者巴吉版：

这款泥地俱乐部怪物拥有出色的越野操控性能，让您可以轻松穿越卡拉加山林地及更远地带。您可将其停放在沃森湾的天堂车库，该车库配备武器柜及方便存放待销赃物的安全空间。

电光獠牙纹身：

大围栏最具标志性的纹身店，提供超过 50 款招牌纹身供杰森和露西娅选择，所有图案均由艺术家团体 FAILE 设计。仅在终极版中开放营业。

独眼威利：

位于雷奥奈达湖湖畔的改装店，专精越野改装与精湛手绘涂装。仅在终极版中开放营业。

快活时装：

精选服饰与配饰系列，其设计灵感源自快活之州的热门电视剧角色鳄鱼麦加。

经典车收藏：

接下古怪收藏家、本地修车工怀曼的特殊委托，搜寻各式废弃经典车和待修复的车辆，让它们重现昔日荣光。