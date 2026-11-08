前 Rockstar 技术总监：爱好者“AI 移植游戏潮”或迫使官方加速发布《GTA6》PC 版

IT之家 11 月 8 日消息，前 Rockstar 技术总监 Obbe Vermeij 近日接受外媒《Rock Paper Shotgun》采访时表示，随着 AI 模型逐渐具备反编译和移植游戏的能力，Rockstar 可能已调整《GTA6》的 PC 版发行策略，避免黑客提前将主机平台的《GTA6》打包为可在 PC 平台运行的移植版本，进而影响游戏销量。

Vermeij 表示，近几个月 AI 技术的发展可能改变 Rockstar 长期以来的“先主机再 PC”游戏发行策略。尽管 AI 目前仍难以独立创作出能够媲美人类作品的原创游戏、电影和艺术内容，但在游戏反编译领域已经展现出较强能力，如今已有大量用户将各种游戏移植到各种平台，尽管此类移植作品的质量可能不及 Rockstar 官方团队的成果，但仍有可能分流玩家，损害游戏销量。

Vermeij 指出，《GTA 6》已经历多次大规模泄露事件，以 Take-Two 这样的大型游戏公司而言，完全有能力通过法律团队处理相关问题，但由于《GTA》系列本身是现象级产品，一旦主机平台游戏包流出，法务部的速度可能跟不上爱好者利用 AI 移植游戏的速度，因此这种可能性会迫使 Rockstar 重新考虑 PC 版《GTA6》的发行计划。