距发售仅 10 天：R 星公布《GTA 6》多张全新游戏截图，展示罪恶城风土人情

IT之家 11 月 9 日消息，Rockstar Games 现已公布《GTA 6》多张全新游戏截图，进一步展示了罪恶城（Vice City）及周边地区的城市风貌、居民生活，以及两位主角杰森和露西亚的犯罪活动与日常生活。

此次公布的截图中，约有 20 张聚焦双主角杰森 · 杜瓦（Jason Duval）与露西亚 · 卡米诺斯（Lucia Caminos），展示了两人策划银行抢劫、劫车、躲避警方追捕，以及与雷奥奈达州当地势力接触等场景。

除了紧张刺激的犯罪行动，截图还展示了两人在不同夜店跳舞的画面，场景包括礁岛群的海滨酒吧，以及罪恶城的高档夜店，呈现出两人丰富多彩的夜生活。

另外约有 15 张截图专门展示罪恶城风土人情，玩家可以看到游戏对纹身图案、角色发型、海底生物以及沼泽地区居民等细节的刻画。

Rockstar 此外还展示了盖尔霍恩港、礁岛群和绿茵河区等地区的风景与环境，进一步呈现雷奥奈达州不同区域的特色。

随着发售日期临近，Rockstar 也开始将《GTA 6》的宣传活动延伸至现实世界。近期，美国迈阿密多地陆续出现游戏主题广告牌、海报和公交车广告，当地酒吧还推出了游戏中的虚构啤酒，甚至有印着罪恶城标志的飞船出现在城市上空。

Rockstar 预计还将在 11 月 18 日举办名为“A Night in Vice City”的特别活动。届时，迈阿密热火队将迎战密尔沃基雄鹿队，热火队将以“Vice City Heat”为主题亮相，身穿《GTA》系列风格的特别球衣，在全新主题球场进行比赛。

《GTA 6》将于 2026 年 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，游戏预载预计于 11 月 10 日开放，安装需要约 212 GB 存储空间。