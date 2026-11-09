微软商店 Microsoft Store《我的世界》PC 版游戏涨价，国区 89 元起 → 110.99 元起

IT之家 11 月 9 日消息，微软现已对 Microsoft Store 微软商店《我的世界》PC 版（Minecraft：Java & Bedrock Edition for PC）进行涨价，国区起售价从 89 元涨至 110.99 元，IT之家附游戏商品页（https://www.xbox.com/zh-CN/games/store/minecraft-java-bedrock-edition-for-pc/9NXP44L49SHJ）。

标准版：89 元 ↗ 110.99 元（+24.7%）

豪华版：286 元 ↗ 304.99 元（+6.6%）

终极版：358 元 ↗ 380.99 元（+6.4%）

公开信息显示，《我的世界》由瑞典游戏公司 Mojang Studios 开发，微软于 2014 年以 25 亿美元收购 Mojang。此后，《我的世界》持续刷新销量纪录，2016 年累计销量突破 1 亿份，2019 年突破 1.76 亿份，成为全球销量最高的游戏之一，仅次于《俄罗斯方块》全版本累计销量。

近年来，《我的世界》热度依旧不减。游戏于 2023 年 10 月宣布累计销量突破 3 亿份，2025 年 4 月进一步突破 3.5 亿份。今年 10 月 Asha Sharma 确认最新销量已经超过 4.25 亿份。

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