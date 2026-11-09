微软 CEO 纳德拉畅想：未来可能有 2000 万个 AI 智能体与 20 万名员工协同工作

IT之家 11 月 9 日消息，近期，一段微软 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉接受领英联合创始人里德 · 霍夫曼的视频在外网流传。当时，一名博主声称纳德拉说“微软未来可能会有 200 万甚至 2000 万个智能体，与公司现有的 20 万名员工协同工作”。

据IT之家了解，这段视频切片出自霍夫曼主持的播客节目《Possible》，具体发布日期为今年 6 月 5 日。纳德拉当时表示：“我想知道，假如我们未来拥有 20 万名员工，加上 200 万个、甚至 2000 万个智能体参与工作，究竟会变成什么样。”

需要注意的是，纳德拉这里用了“假设”，意味着这些表述仅是设想。但他在后续节目中再次提到了这一数字，称“微软可能会拥有 2000 万个智能体”。

并且，纳德拉将智能体与人共同工作的情景，与 20 世纪 80 年代的情况进行比较。那个年代没有人会相信，未来每天上午会有 40 亿名“打字员”坐在办公室里敲键盘。他认为，AI 不只是一项技术，而是将成为企业的未来。

他还表示，编程领域的演化预示所有工作的未来方向。AI 最初只可以补全代码，后来发展成聊天机器人，之后是能够处理简单任务的智能体模式，最终演变为可以长期运行的智能体。用户甚至可以直接启动任务，然后不再过问。

此外纳德拉透露，他已经同时打开了 100 个 CLI 会话，运行着 100 个智能体。随着智能体数量增加，管理它们所带来的认知负担也越来越重，因此微软为他开发了一套“智能体开发环境”系统。