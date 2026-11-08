玩游戏狂按 Shift 却召唤出“粘滞键”弹窗？微软已着手改进

IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 Neowin 今天（8 日）报道，微软最新的 Windows 11 26H2 版本在性能方面表现不俗，相比前代版本有明显且可量化的提升，预计明年的 27H2 版本也将继续改善性能。

除了性能优化，微软还在完善 Windows 11 的日常使用体验，包括新增备份与恢复概览、用户呼吁已久的系统原生网速测试工具，以及修复一系列长期存在的漏洞。

微软还准备解决另一个困扰用户多年的老问题：粘滞键和筛选键的启用提示。这些烦人的弹窗几乎从功能推出之初就一直存在。

相信不少IT之家网友都有过这样的经历：不小心连续按了五次 Shift 键，Windows 便突然弹出询问是否启用粘滞键的窗口。

粘滞键和筛选键都是 Windows 的辅助功能，最早可以追溯到 30 多年前的 Windows 95。

粘滞键主要方便无法同时按下多个按键的用户使用键盘快捷键。开启后，无需一边按住 Ctrl、Alt 或 Shift 等按键，一边按下其他键，只需依次操作即可。例如，先按 Ctrl 键，松开后再按 C 键，同样可以完成复制操作，不必同时按住 Ctrl+C。

筛选键同样面向手部操作不便的用户，可以让 Windows 忽略按键时间过短或重复的输入。两项功能本身都很实用，但启用提示的设计却让不少用户烦恼多年。

即使根本不需要这些功能，只要误触对应的快捷键，Windows 仍会弹出询问窗口。打字或玩游戏时突然被打断，难免令人心烦。

要想彻底关闭提示，还得专门进入系统设置。尤其是在忙于重要工作或游戏正打得激烈的时候，谁也不愿意为了一个弹窗中断手头的操作。

微软终于决定改进这一设计。在最新的 Windows 11 Insider 预览版中，Beta 频道的 26320.9876 版本开始调整粘滞键和筛选键的提示窗口，用户可以直接选择永久关闭提示。其中，粘滞键窗口新增了“永不使用此快捷键启用粘滞键”复选框，无需再进入设置修改。