微软拟为 Win11 推出第三方应用更新统一入口，有望解决更新弹窗“各自为政”

IT之家 11 月 9 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，经历一系列批评后，微软已经承诺让 Win11 变成一款更“安静”的操作系统。这里指的不仅是广告和推广内容，还包括 IDM 等第三方软件在发现更新时，频繁弹出的烦人通知。

与 iOS 和 Android 不同，Windows 并没有统一的应用更新入口。大多数未通过 Microsoft Store 分发的第三方应用都使用自己的安装程序，这就是更新弹窗、通知存在的原因。

据报道，微软已经于去年末在 Windows 11 系统的“设置 > 应用”页面增添了“应用更新”功能选项。如今该选项再度出现在 Windows 11 26H2 预览版中，暗示着微软很快就会正式推出。

从这项功能的外观来看，微软希望将第三方应用的更新集中到一个页面，开发者未来可以将自己的 App 注册到 Windows 11 统一更新体系中，之后用户就可以点一下鼠标更新所有应用。

不过，目前并没有哪个开发者完成注册，微软自家的 Teams、Outlook 等应用也不例外。且在测试环境中，“检查更新”按钮处于灰色不可用状态，因此该功能暂时没有实际作用。

IT之家了解到，Windows 目前由 Windows Update 处理系统更新、驱动更新，以及.NET Framework 等微软产品更新。至于其他应用，就是比较群魔乱舞的状态。MS Store 渠道的可以从商店更新，Chrome、VLC、MPV 等传统桌面应用，就是使用各自的更新服务和安装程序。系统甚至无法获知这些应用何时推出了新版本。

去年，微软提出了“Windows Update Orchestration Platform（UOP，Windows 更新编排平台）”方案，允许开发者将应用更新注册为 Windows 11 的“提供商”。

通过这一平台，Windows 可以定期检查参与该计划的应用是否有可用更新，并在适当的时候协调更新安装过程。当然用户仍然可以自行控制相关操作。微软并不打算强制开发者放弃现有更新机制，因此第三方应用无需舍弃自己的更新服务器或安装逻辑。微软在这一过程中仅提供统一的更新编排层。

此外，Windows 目前只能自行决定何时安装系统更新。当这项功能正式推出，且第三方应用陆续注册成为更新提供商后，微软预计也将开始统一管理这些应用更新的安装时机。

据了解，微软将采用目前已经用于系统更新的智能调度技术。例如，在安排第三方应用更新时，Windows 会综合考虑用户的设备使用情况、电池状态、网络环境以及系统运行状态。