苹果推送 iOS 27.2.1 更新，修复 Message 群聊权限在内的 9 个漏洞

IT之家 11 月 10 日消息，苹果公司今天（11 月 10 日）开始推送 iOS 27.2.1 更新（内部开发代号为 24B156），属于小型维护更新，主要修复错误和整合安全更新。
在更新日志中，苹果说明为：“本更新为 iPhone 提供了错误修复和安全更新。” 苹果未在发布说明中列出具体修复的漏洞或功能细节。
更新方式上，用户前往设置 > 通用 > 软件更新，若看到 iOS 27.2.1，点按下载并安装。更新前建议先通过 iCloud 或电脑备份，并保持设备电量充足、连接 Wi‑Fi。
IT之家查询苹果公司官方安全内容页面，目前最新 iOS 版本依然列为 iOS 27.2，尚未列出 27.2.1 的 CVE 安全公告。不过科技媒体 lifehacker 透露，本次更新主要修复两个 Message 漏洞在内的 9 个安全漏洞。
最值得关注的是 Message 群聊权限和蓝牙 / AirPlay 配对相关修复：前者可能让未经授权者加入群聊或读取历史消息，后者涉及未经确认的配对风险。
AirPlay：影响：蓝牙范围内的攻击者可能能够绕过配对码尝试的速率限制。描述：已通过改进状态管理修复了一个逻辑问题。CVE-2026-113968：苹果
App Intents：应用可能能够访问敏感用户数据。描述：已通过改进状态管理解决授权问题。CVE-2026-113963：László Várady
蓝牙：影响：蓝牙范围内的攻击者可能能够破坏进程内存。描述：已通过改进内存管理解决了释放后使用漏洞。CVE-2026-113970：苹果
brotli：影响：处理恶意构造的输入可能导致内存损坏。描述：已通过改进输入验证解决了越界写入问题。CVE-2026-111497
CoreUtils：影响：恶意蓝牙设备可能无需用户交互即可建立配对。描述：此问题已通过改进检查得到解决。CVE-2026-113965：Apple
CoreUtils：影响：在蓝牙范围内的攻击者可能能够绕过配对码尝试的速率限制，并在无需用户交互的情况下与设备配对。描述：已通过改进状态管理修复了一个逻辑问题。CVE-2026-113964：匿名研究人员
Message：影响：远程攻击者可能能够加入 iMessage 群聊并接收其中的消息。描述：已通过改进验证解决了授权问题。CVE-2026-113961：一位匿名研究人员
Message：影响：被添加到 iMessage 群组的用户可能能够访问其加入群组之前发送的消息。描述：此问题已通过移除存在漏洞的代码得到解决。CVE-2026-113960：匿名研究人员
Rapportd：影响：同一网络上的攻击者可能能够绕过 AirPlay 配对码尝试的速率限制。描述：已通过改进状态管理修复了一个逻辑问题。CVE-2026-113969：苹果