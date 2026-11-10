苹果推送 iOS 27.2.1 更新，修复 Message 群聊权限在内的 9 个漏洞

IT之家 11 月 10 日消息，苹果公司今天（11 月 10 日）开始推送 iOS 27.2.1 更新（内部开发代号为 24B156），属于小型维护更新，主要修复错误和整合安全更新。

在更新日志中，苹果说明为：“本更新为 iPhone 提供了错误修复和安全更新。” 苹果未在发布说明中列出具体修复的漏洞或功能细节。

更新方式上，用户前往设置 > 通用 > 软件更新，若看到 iOS 27.2.1，点按下载并安装。更新前建议先通过 iCloud 或电脑备份，并保持设备电量充足、连接 Wi‑Fi。

图源：@May_J_Ni

IT之家查询苹果公司官方安全内容页面，目前最新 iOS 版本依然列为 iOS 27.2，尚未列出 27.2.1 的 CVE 安全公告。不过科技媒体 lifehacker 透露，本次更新主要修复两个 Message 漏洞在内的 9 个安全漏洞。

最值得关注的是 Message 群聊权限和蓝牙 / AirPlay 配对相关修复：前者可能让未经授权者加入群聊或读取历史消息，后者涉及未经确认的配对风险。