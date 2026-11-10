首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

美国以外首个：苹果将在土耳其建立先进制造培训中心，为中小企业免费提供咨询和培训服务

2026/11/10 7:17:27 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 10 日消息，据科技媒体 Appleinsider 昨天报道，苹果将在土耳其设立 7 处培训设施，进一步支持该国应用开发和先进制造业。这 7 处设施包含 5 所苹果开发者学院、伊斯坦布尔开发者中心，以及安卡拉先进制造中心。

Three people stand around a large interactive digital display in a modern, purple-lit room, viewing a glowing 3D architectural model under a wide white canopy.

▲ 图源：Apple

IT之家从原报道获悉，苹果将在未来 3 年内陆续在土耳其开设 5 所开发者学院，首个学院明年在伊斯坦布尔投入运营。每所学院将提供 9 个月的免费课程，涵盖编程、设计、市场营销、项目管理和 AI 等领域。课程还将涉及无障碍设计、隐私保护和可持续发展等内容，帮助学生掌握应用开发和创业所需技能。

同时，伊斯坦布尔开发者中心将于明年开放，为开发者和初创企业家提供苹果专家接触机会。该中心将举办研讨会、一对一咨询和各类活动，帮助开发者提升应用设计质量和性能。

此外，安卡拉先进制造中心将于 2028 年开放，这是苹果第二座先进制造中心，也是首座设立于美国之外的先进制造中心。建成后将为中小企业免费提供咨询和培训服务，内容涵盖 AI、机器学习、预测性维护、自动化和机器人技术。

作为参考，苹果首座先进制造中心于今年 8 月在美国得克萨斯州休斯敦开业。苹果为该项目投入了数亿美元，希望借此推动美国制造业发展。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苹果安卡拉先进制造中心先进制造培训中心开发者学院

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知