《极盗车神》导演赖特执导苹果新宣传视频，Apple Pay 变身“功夫神器”

IT之家 11 月 10 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 9 日）发布博文，报道称苹果公司发布全新 Apple Pay 宣传视频短片，由《极盗车神》（Baby Driver）、《僵尸肖恩》（Shaun of the Dead）导演埃德加 · 赖特（Edgar Wright）执导。

IT之家附上相关视频如下：

短片延续苹果近年“电影化营销”的路线，以功夫动作片为视觉语言，通过快速剪辑、急促变焦和夸张的打斗编排，突出 Apple Pay 在结账时的速度与便利。

该短片背景设定在一家便利店：主角在遭遇反派围攻后，先用 Apple Pay 完成支付，随后将货架上的商品变成“武器”反击；而反派仍要翻找实体钱包，动作因此被拖慢，最终被主角逐一击倒。

苹果在广告说明中强调，Apple Pay 支持用户双击 iPhone 侧边按钮、通过面容 ID 验证后，将手机靠近非接触式读卡器完成支付；支付成功会有提示音确认。苹果还称，依托 iPhone 的内置安全机制，Apple Pay 比实体信用卡或借记卡更安全，并可在显示非接触支付标识的商户使用。

苹果去年曾发布一支以怪兽袭击城镇为背景的快节奏广告：女主角需要在危机中迅速加油，以此凸显移动支付的高效。