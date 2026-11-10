余承东预告华为 MateBook Fold S 小折电脑即将发布，全新背屏设计

IT之家 11 月 10 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日发布预告视频，展示了最新款小折电脑 —— 华为 MateBook Fold S。

从预告视频可以看到，新品采用了类似手机产品的全新背屏设计，预计将支持信息显示。此外，该产品展开后是一块 14.7 英寸显示屏。

IT之家注意到，在售的华为全新 MateBook Fold 非凡大师搭载 18 英寸全球最大双层 OLED 柔性屏，拥有 92% 屏占比，支持 1600nits HDR 峰值亮度、3.3K 分辨率、2,000,000:1 对比度、HDR Vivid 自适应色调映射、P3 广色域自适应色彩管理。

作为参考，华为全新 MateBook Fold 非凡大师支持两种形态自由书写：双屏便捷记录和大屏沉浸创作；支持系统级手写能力，提供全局批注、提笔即写、小艺圈选功能；可用华为笔记 App，支持无界笔记、全景智记、高光秒创；支持天生会画 App，可提供 18 英寸超大画板，也可分屏参考画创作。

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