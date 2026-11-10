铁路客运电子发票服务下月起再优化，新增购票人、代办人代旅客开票服务

IT之家 11 月 10 日消息，国家税务总局、中国国家铁路集团有限公司近日联合发布《关于进一步优化铁路旅客运输领域全面数字化电子发票有关事项的公告》，自 12 月 1 日起优化铁路客运电子发票开具方式，新增为旅客本人代办购票、退票和改签业务的购票人、代办人代旅客开具电子发票的方式，更好满足广大群众铁路出行报销需求。

IT之家从国家税务总局官网了解到，铁路客运电子发票将新增线下申领“扫码开票单”渠道，旅客可凭本人有效身份证件在车站售票窗口或自动售票机申领“扫码开票单”开具电子发票。

在此基础上，公告重点新增了购票人、代办人代旅客本人开具铁路客运电子发票的办理渠道和方式，进一步满足社会公众多元化用票需求，持续提升开票便利度。

公告明确，购票人通过铁路 12306 代旅客办理购票、退票、改签业务的，可在行程结束或支付退票、改签费用后，通过铁路 12306 直接开具电子发票（铁路电子客票）；购票人通过车站售票窗口、自动售票机代旅客购票的，可当场凭购票人或旅客本人有效身份证件，在车站售票窗口申领“扫码开票单”开具发票；代旅客办理退票、改签业务的，需当场凭旅客本人有效身份证件在车站售票窗口或自动售票机申领“扫码开票单”开具发票。

需要注意的是，购票人、代办人代旅客在车站售票窗口、自动售票机办理退票、改签业务后，只能当场凭购票时使用的旅客本人的有效身份证件申领“扫码开票单”开具发票，而不能凭购票人、代办人的有效身份证件办理。

此外，公告还进一步明确了开票主体。中国国家铁路集团有限公司所属运输企业、非控股合资公司以及地方铁路企业，通过铁路客票发售和预订系统办理境内旅客运输售票、退票、改签业务时，应根据旅客、购票人、代办人提供的购买方名称、统一社会信用代码和行程信息等如实开具、交付电子发票（铁路电子客票）。任何涉铁路车票销售业务的第三方互联网平台和个人，不得提供电子发票（铁路电子客票）的开具、交付、下载等服务。

为进一步方便旅客报销入账，公告在铁路电子客票原有蓝底样式基础上新增白底样式，两类样式票面要素保持不变，旅客可根据需要自行选择。