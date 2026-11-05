Z、N、V 字头普速旅客列车 11 月 25 日开行，新旧车次对比查询功能上线

IT之家 11 月 5 日消息，全国铁路列车车次编排改革顺利推进，第一批车次变更即将实施，11 月 25 日 0 时起始发开行的普速旅客列车、11 月 24 日 18 时起始发开行的货物列车将正式启用新车次。

中国铁路刚刚宣布，为保障新旧列车车次平稳过渡，方便广大旅客购票乘车，铁路部门同步推出新旧车次对比查询功能。

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按照 2026 版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用 Z、N、V 字头字母，普速旅游列车使用 Y 字头字母，货运班列使用 B 字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货物列车、路用列车车次相应进行了优化调整，共涉及客货列车 4700 余列。

普速旅客列车方面 ，将原有 T 字头调整为 N 字头，原有 K 字头及无字头的数字号段车次调整为 V 字头，Z 字头保持不变、仅调整读音和部分数字号段。变更后，普速旅客列车车次使用 Z、N、V 三个字母字头：

Z 按英文字母读音，表示最高运行时速 160 公里的快速旅客列车，车次编排为 Z1-Z1998；



N 按英文字母读音，表示最高运行时速 140 公里的快速旅客列车，车次为 N1-N1998；



V 按英文字母读音，表示最高运行时速 120 公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为 V1-V5998、普通旅客快车车次为 V6001-V6998、普通旅客慢车车次为 V7001-V7998。

旅游列车方面，Y 字头保持不变，是普速旅游列车专属字头，通过数字号段区分旅游专线和旅游专列两类产品，其中，普速旅游专线列车车次编排为 Y1-Y998，普速旅游专列列车车次编排为 Y1001-Y9998，旅客选择旅游产品时可以一目了然。

变更后，新车次列车的开行区段、运行时刻基本保持不变，第一批实行新车次的列车车票将于 11 月 11 日起陆续发售，其中试点预约购票服务的京沪铁路新车次的车票将于 11 月 6 日起陆续兑现。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于 12 月下旬实施变更。

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