机械革命大师之路 X10 NVIDIA RTX Spark 新品发布会定档 11 月 19 日

IT之家 11 月 10 日消息，机械革命宣布，大师之路 X10 NVIDIA RTX Spark 新品发布会定档 11 月 19 日。

当想象与强大算力相遇

方寸之间，未来就此展开

机械革命大师之路 X10，让 AI 触手可及

11 月 19 日敬请期待，无限可能由你开启

IT之家注意到，在 6 月的 2026 台北国际电脑展主题演讲中，英伟达 CEO 黄仁勋正式宣布推出 RTX Spark PC 处理器。英伟达 RTX Spark 由联发科合作的 20 核 Grace CPU + 英伟达 Blackwell RTX GPU 组成（6144 CUDA 核心），AI 性能达到 1petaFLOP。

英伟达 RTX Spark 采用台积电 3nm 工艺打造，配备 128GB 统一内存。英伟达宣称将与微软一起开启 PC 新世代。

黄仁勋谈到了适配英伟达 RTX Spark 的应用，RTX Spark 让创作者、AI 开发者和游戏玩家能够渲染 90GB 以上的超大型 3D 场景、编辑 12K 4:2:2 视频、生成 4K AI 视频、使用本地智能体运行具有高达 100 万 token 上下文的 1200 亿参数 LLM，并以 1440p 分辨率和每秒 100 帧以上的速度畅玩 3A 游戏。

据悉，大师之路 X10 将搭载机械革命自主研发的 AI SSD，可将超大规模本地模型从 DRAM 卸载到 NAND 上，同时通过保存并复用已处理上下文、优化模型加载方式，减少重复计算与加载开销。