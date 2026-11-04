宝马第八代 3 系长轴版申报：2.0T 动力加持，轴距比海外长了 110mm

IT之家 11 月 4 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，宝马第八代 3 系长轴版申报。

IT之家注意到，本次申报的华晨宝马 325L/330L 车身尺寸为 4865×1852×1461mm，轴距 2970mm，定位长轴距中型轿车。轮胎规格为前 245/40 R19 与后 255/40 R19，前后轮距分别为 1593mm 与 1599mm，接近角 15°、离去角 16°，整备质量 1740kg/1753kg，总质量 2225kg，额定载客人数 5 人。

作为参照，海外第八代 3 系标轴版轴距为 2860mm，国产长轴版在其基础上加长了 110mm，与上一代的加长幅度基本持平。

动力方面，新车搭载型号为 B48B20K 或 B48B20N 的 2.0T 汽油发动机，由华晨宝马汽车有限公司生产，排量 1998ml，额定功率 172kW 或 211kW，发动机最大净功率为 155kW 或 190kW，最高车速可达 233km/h 或 250km/h，符合 GB18352.6-2016 国 Ⅵ 排放标准。

新车尾部带有「华晨宝马」与「325L」标识，采用双边共两出排气布局。此外，新车可选装制动钳、不同样式轮辋、车身同色或黑色外后视镜外壳、黑色尾翼，同时支持选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR），配备由欧摩威汽车系统（上海）有限公司提供的 MK C2 型 ABS 防抱死制动系统。

根据今年 10 月曝光的宝马中国 2027 年产品规划路线图，已明确出现在路线图中的车型包括：iX3 长轴距版将于 2026 年第四季度推出；2027 年第一季度，i3 长轴距版、新款 7 系及纯电版 i7、全新 X5 以及纯电版 iX5 将密集上市。同时，新一代 3 系长轴距版也计划明年亮相。全球版 3 系代号 G50 刚刚发布，中国市场的加长版代号为 G58，燃油动力，将与纯电 i3 同台销售。

G58 预计于 2027 年 4 月在华晨宝马沈阳工厂投产，初期推出 325L 和 330L 两个型号，均搭载 B48 系列 2.0T 发动机但功率调校不同。

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